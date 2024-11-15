15 ноября 2024

В центре Екатеринбурга продают квартиру с колоннами за 50 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Архитектура на улице Свердлова. Екатеринбург, колонна, архитектура, лепнина, здание
Площадь квартиры с колоннами всего 67 кв. м. (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 50 миллионов рублей. Апартаменты находятся на улице Гоголя, 18. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продаем уникальную квартиру в классическом стиле в жилом комплексе премиум-класса. Квартира может быть продана полностью с интерьером и функционалом, которые представлены на фото. Обеспечен идеальной шумоизоляцией, встроенной системой очистки воды, системой защиты от протечек, 3-хэтажный подземный паркинг», — написано в объявлении.

По словам продавца, в доме также есть своя терраса на крыше, две гостиные на первом этаже, двор с липами и фонтаном для всех жильцов. Имеется круглосуточный ресепшн и охрана. Квартира находится на 11 этаже из 16. Ее площадь составляет 67 квадратных метров. Стоимость одного кв. м. — 746 269 рублей.

В квартире стоят несколько колонн
В квартире стоят несколько колонн
Фото:
Из окна 11 этажа открывается вид на центр Екатеринбурга
Из окна 11 этажа открывается вид на центр Екатеринбурга
Фото:
Кухня выполнена в светлых тонах
Кухня выполнена в светлых тонах
Фото:
В ванной много позолоты и потолок с узором
В ванной много позолоты и потолок с узором
Фото:
Один квадратный метр обойдется в более чем 700 тысяч рублей
Один квадратный метр обойдется в более чем 700 тысяч рублей
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 50 миллионов рублей. Апартаменты находятся на улице Гоголя, 18. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продаем уникальную квартиру в классическом стиле в жилом комплексе премиум-класса. Квартира может быть продана полностью с интерьером и функционалом, которые представлены на фото. Обеспечен идеальной шумоизоляцией, встроенной системой очистки воды, системой защиты от протечек, 3-хэтажный подземный паркинг», — написано в объявлении. По словам продавца, в доме также есть своя терраса на крыше, две гостиные на первом этаже, двор с липами и фонтаном для всех жильцов. Имеется круглосуточный ресепшн и охрана. Квартира находится на 11 этаже из 16. Ее площадь составляет 67 квадратных метров. Стоимость одного кв. м. — 746 269 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...