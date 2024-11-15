В центре Екатеринбурга продают квартиру с колоннами за 50 млн рублей. Фото

16 ноября 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Площадь квартиры с колоннами всего 67 кв. м. (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 50 миллионов рублей. Апартаменты находятся на улице Гоголя, 18. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продаем уникальную квартиру в классическом стиле в жилом комплексе премиум-класса. Квартира может быть продана полностью с интерьером и функционалом, которые представлены на фото. Обеспечен идеальной шумоизоляцией, встроенной системой очистки воды, системой защиты от протечек, 3-хэтажный подземный паркинг», — написано в объявлении. По словам продавца, в доме также есть своя терраса на крыше, две гостиные на первом этаже, двор с липами и фонтаном для всех жильцов. Имеется круглосуточный ресепшн и охрана. Квартира находится на 11 этаже из 16. Ее площадь составляет 67 квадратных метров. Стоимость одного кв. м. — 746 269 рублей. В квартире стоят несколько колонн сайт «Авито» Фото: Из окна 11 этажа открывается вид на центр Екатеринбурга сайт «Авито» Фото: Кухня выполнена в светлых тонах сайт «Авито» Фото: В ванной много позолоты и потолок с узором сайт «Авито» Фото: Один квадратный метр обойдется в более чем 700 тысяч рублей сайт «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 50 миллионов рублей. Апартаменты находятся на улице Гоголя, 18. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продаем уникальную квартиру в классическом стиле в жилом комплексе премиум-класса. Квартира может быть продана полностью с интерьером и функционалом, которые представлены на фото. Обеспечен идеальной шумоизоляцией, встроенной системой очистки воды, системой защиты от протечек, 3-хэтажный подземный паркинг», — написано в объявлении. По словам продавца, в доме также есть своя терраса на крыше, две гостиные на первом этаже, двор с липами и фонтаном для всех жильцов. Имеется круглосуточный ресепшн и охрана. Квартира находится на 11 этаже из 16. Ее площадь составляет 67 квадратных метров. Стоимость одного кв. м. — 746 269 рублей.