В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 50 миллионов рублей. Апартаменты находятся на улице Гоголя, 18. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Продаем уникальную квартиру в классическом стиле в жилом комплексе премиум-класса. Квартира может быть продана полностью с интерьером и функционалом, которые представлены на фото. Обеспечен идеальной шумоизоляцией, встроенной системой очистки воды, системой защиты от протечек, 3-хэтажный подземный паркинг», — написано в объявлении.
По словам продавца, в доме также есть своя терраса на крыше, две гостиные на первом этаже, двор с липами и фонтаном для всех жильцов. Имеется круглосуточный ресепшн и охрана. Квартира находится на 11 этаже из 16. Ее площадь составляет 67 квадратных метров. Стоимость одного кв. м. — 746 269 рублей.
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В центре Екатеринбурга продают двухкомнатную квартиру за 50 миллионов рублей. Апартаменты находятся на улице Гоголя, 18. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продаем уникальную квартиру в классическом стиле в жилом комплексе премиум-класса. Квартира может быть продана полностью с интерьером и функционалом, которые представлены на фото. Обеспечен идеальной шумоизоляцией, встроенной системой очистки воды, системой защиты от протечек, 3-хэтажный подземный паркинг», — написано в объявлении. По словам продавца, в доме также есть своя терраса на крыше, две гостиные на первом этаже, двор с липами и фонтаном для всех жильцов. Имеется круглосуточный ресепшн и охрана. Квартира находится на 11 этаже из 16. Ее площадь составляет 67 квадратных метров. Стоимость одного кв. м. — 746 269 рублей.