16 ноября 2024

Торги по продаже имущества пермского фармацевта-банкрота не состоялись

Аукцион по шести лотам имущества фармацевта Шаврина признали несостоявшимся
© Служба новостей «URA.RU»
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На продажу были выставлены помещения в Пермском крае, Челябинской области и в Новосибирске
На продажу были выставлены помещения в Пермском крае, Челябинской области и в Новосибирске Фото:

Аукцион по продаже имущества обанкротившегося фармацевта из Перми Николая Шаврина признан несостоявшимся. На продажу были выставлены семь лотов. Шесть из них не вызвали интереса у участников. Информация о результатах торгов размещена в базе «Федресурс».

«На продажу были выставлены семь лотов, из которых шесть не вызвали интереса у участников. Речь идет о помещениях, расположенных в Пермском крае, Челябинской области и Новосибирске. Согласно протоколу, только лот стоимостью 14,8 миллиона рублей привлек внимание покупателей, получив пять заявок. Победителем стала предпринимательница из Волгограда Марина Гура», — передает «Коммерсант-Прикамье.

В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей.

Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. В марте 2024 года предприниматели были признаны банкротами.

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Аукцион по продаже имущества обанкротившегося фармацевта из Перми Николая Шаврина признан несостоявшимся. На продажу были выставлены семь лотов. Шесть из них не вызвали интереса у участников. Информация о результатах торгов размещена в базе «Федресурс». «На продажу были выставлены семь лотов, из которых шесть не вызвали интереса у участников. Речь идет о помещениях, расположенных в Пермском крае, Челябинской области и Новосибирске. Согласно протоколу, только лот стоимостью 14,8 миллиона рублей привлек внимание покупателей, получив пять заявок. Победителем стала предпринимательница из Волгограда Марина Гура», — передает «Коммерсант-Прикамье. В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. В марте 2024 года предприниматели были признаны банкротами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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