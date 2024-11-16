Торги по продаже имущества пермского фармацевта-банкрота не состоялись

Аукцион по продаже имущества обанкротившегося фармацевта из Перми Николая Шаврина признан несостоявшимся. На продажу были выставлены семь лотов. Шесть из них не вызвали интереса у участников. Информация о результатах торгов размещена в базе «Федресурс».
«На продажу были выставлены семь лотов, из которых шесть не вызвали интереса у участников. Речь идет о помещениях, расположенных в Пермском крае, Челябинской области и Новосибирске. Согласно протоколу, только лот стоимостью 14,8 миллиона рублей привлек внимание покупателей, получив пять заявок. Победителем стала предпринимательница из Волгограда Марина Гура», — передает «Коммерсант-Прикамье.
В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей.
Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. В марте 2024 года предприниматели были признаны банкротами.
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