16 ноября 2024

В Екатеринбурге лихач на Lada устроил гонку по парку. Фото

В Екатеринбурге лихач прокатился на машине по парку, его задержала полиция
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя Lada задержали вместе с его друзьями (архивное фото)
Водителя Lada задержали вместе с его друзьями (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге лихач на Lada Granta ездил прямо по Основинскому парку (жилой район Пионерский). Он игнорировал жалобы прохожих и вскоре был задержан полицейскими.

«Вечером Lada каталась по Основинскому парку, игнорируя замечания прохожих. Один из граждан вызвал ГАИ, но никто не приехал. Повезло, что мимо проходили сотрудники ППС, они задержали водителя с друзьями», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ГАИ сообщили, что начали проверку этого инцидента.

Возле машины толпились екатеринбуржцы
Возле машины толпились екатеринбуржцы
Фото:

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В Екатеринбурге лихач на Lada Granta ездил прямо по Основинскому парку (жилой район Пионерский). Он игнорировал жалобы прохожих и вскоре был задержан полицейскими. «Вечером Lada каталась по Основинскому парку, игнорируя замечания прохожих. Один из граждан вызвал ГАИ, но никто не приехал. Повезло, что мимо проходили сотрудники ППС, они задержали водителя с друзьями», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ГАИ сообщили, что начали проверку этого инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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