В Екатеринбурге лихач на Lada Granta ездил прямо по Основинскому парку (жилой район Пионерский). Он игнорировал жалобы прохожих и вскоре был задержан полицейскими.
«Вечером Lada каталась по Основинскому парку, игнорируя замечания прохожих. Один из граждан вызвал ГАИ, но никто не приехал. Повезло, что мимо проходили сотрудники ППС, они задержали водителя с друзьями», — передает telegram-канал «Екатеринбург с огоньком».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ГАИ сообщили, что начали проверку этого инцидента.
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