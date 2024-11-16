16 ноября 2024

Два человека погибли в ДТП в Пермском крае. Видео

Среди пострадавших в автоаварии в Добрянском округе ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
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Причины ДТП устанавливаются (архивное фото)
Причины ДТП устанавливаются (архивное фото) Фото:

Смертельная автоавария произошла в Добрянском округе Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

«В воскресенье, 17 ноября, около 13:45 час по автодороге Полазна-Чусовой со стороны Перми в направлении Чусового двигался автомобиль „Лада Калина“ под управлением 34-летнего мужчины. Предварительно установлено, что на 9 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, за рулём которого находилась 32-летняя женщина», — сказано в сообщении.

В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля «Лада Калина». Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира «Лады Гранты», в том числе семилетний ребенок. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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Смертельная автоавария произошла в Добрянском округе Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. «В воскресенье, 17 ноября, около 13:45 час по автодороге Полазна-Чусовой со стороны Перми в направлении Чусового двигался автомобиль „Лада Калина“ под управлением 34-летнего мужчины. Предварительно установлено, что на 9 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, за рулём которого находилась 32-летняя женщина», — сказано в сообщении. В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля «Лада Калина». Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира «Лады Гранты», в том числе семилетний ребенок. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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