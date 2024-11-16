Смертельная автоавария произошла в Добрянском округе Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
«В воскресенье, 17 ноября, около 13:45 час по автодороге Полазна-Чусовой со стороны Перми в направлении Чусового двигался автомобиль „Лада Калина“ под управлением 34-летнего мужчины. Предварительно установлено, что на 9 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, за рулём которого находилась 32-летняя женщина», — сказано в сообщении.
В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля «Лада Калина». Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира «Лады Гранты», в том числе семилетний ребенок. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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