16 ноября 2024

«Настоящий бардак»: в Кольцово столпилась огромная очередь

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге столпилась длинная очередь
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры столпились в очереди в пункт досмотра
Пассажиры столпились в очереди в пункт досмотра Фото:

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 17 ноября столпилась очередь из ста человек. Там работал лишь один пункт досмотра, сообщил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов.

«Сегодня в Кольцово творится настоящий бардак. На досмотре сотрудники САБа (служба авиационной безопасности — прим. URA.RU) собрали очередь из ста человек. Работал один пункт досмотра. Мамы с детьми, напряжение, ссоры», — написал он в своем telegram-канале.

По словам депутата, пассажиры вымещали свой негатив друг на друге и на самих сотрудниках аэропорта. Причина появления подобной очереди неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 17 ноября столпилась очередь из ста человек. Там работал лишь один пункт досмотра, сообщил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. «Сегодня в Кольцово творится настоящий бардак. На досмотре сотрудники САБа (служба авиационной безопасности — прим. URA.RU) собрали очередь из ста человек. Работал один пункт досмотра. Мамы с детьми, напряжение, ссоры», — написал он в своем telegram-канале. По словам депутата, пассажиры вымещали свой негатив друг на друге и на самих сотрудниках аэропорта. Причина появления подобной очереди неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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