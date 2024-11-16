«Настоящий бардак»: в Кольцово столпилась огромная очередь

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге вечером 17 ноября столпилась очередь из ста человек. Там работал лишь один пункт досмотра, сообщил депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов.
«Сегодня в Кольцово творится настоящий бардак. На досмотре сотрудники САБа (служба авиационной безопасности — прим. URA.RU) собрали очередь из ста человек. Работал один пункт досмотра. Мамы с детьми, напряжение, ссоры», — написал он в своем telegram-канале.
По словам депутата, пассажиры вымещали свой негатив друг на друге и на самих сотрудниках аэропорта. Причина появления подобной очереди неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу аэропорта Кольцово. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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