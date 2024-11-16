16 ноября 2024

Свердловчан предупредили о снеге и гололеде на «путинском автобане»

На трассе Пермь — Екатеринбург ожидается гололед со снегопадами
© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Температура на трассе поднимется до +2 градусов Фото:

На свердловском участке трассы М-12 прогнозируется гололед со снегопадами 17—18 ноября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 18 ноября местами в Свердловской области ожидается гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

По информации дорожников, вечером 17 ноября с 20:00 по местному времени на Пермском тракте ожидается снег вперемешку с мокрым снегом и температурами до +2 градусов. На следующий день, примерно до 14:00, также ожидаются снегопады с плюсовой температурой.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

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На свердловском участке трассы М-12 прогнозируется гололед со снегопадами 17—18 ноября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 18 ноября местами в Свердловской области ожидается гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении. По информации дорожников, вечером 17 ноября с 20:00 по местному времени на Пермском тракте ожидается снег вперемешку с мокрым снегом и температурами до +2 градусов. На следующий день, примерно до 14:00, также ожидаются снегопады с плюсовой температурой. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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