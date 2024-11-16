Свердловчан предупредили о снеге и гололеде на «путинском автобане»

На свердловском участке трассы М-12 прогнозируется гололед со снегопадами 17—18 ноября. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 18 ноября местами в Свердловской области ожидается гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
По информации дорожников, вечером 17 ноября с 20:00 по местному времени на Пермском тракте ожидается снег вперемешку с мокрым снегом и температурами до +2 градусов. На следующий день, примерно до 14:00, также ожидаются снегопады с плюсовой температурой.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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