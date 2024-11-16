В российских консервах нашли личинки червей: кому следует быть осторожным

Сразу в нескольких российских сетевых магазинах обнаружили консервы, в которых содержатся личинки червей. Надзорные ведомства и министерства оперативно организовали проверки, а опасную продукцию требуют изъять из оборота. URA.RU объясняет, что произошло и где заметили червивую продукцию, в своем материале.
Консервы с личинками нашли в Петербурге и Москве
Банки с червивыми консервами с печенью минтая по-приморски вначале обнаружили в питерских «Пятерочках». Наличие личинок «Известиям» подтвердили специалисты лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Позже аналогичные товары под тем же брендом были найдены в столице РФ у того же ритейлера, а также в магазинах «Дикси».
Генпрокуратуру и Роспотребнадзор просят изъять продукцию из оборота. На этикетках банок — три производителя. Они пока не собираются брать на себя ответственность за случившееся.
Результаты проверки специалистов
Роспотребнадзор экстренно организовал проверку после информации от покупателей и журналистов. Согласно протоколу испытаний от 11 ноября 2024 года — в консервах обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis.
Результаты исследования были направлены в Центр гигиены и эпидемиологии в Москве для дальнейшей оценки. В рамках мониторинга пяти торговых организаций «Пятерочка» и пяти магазинов «Дикси» обнаружено, что продукция ООО «Дефриз» в настоящее время не реализуется. Информация о возможных нарушениях передана Роспотребнадзору по Приморскому краю для рассмотрения.
Подобные случаи участились в России
Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов в своем обращении к надзорным органам просил принять меры по пресечению реализации и изъятию из оборота рыбных консервов с паразитами. Он также настаивал на привлечении нарушителей к ответственности. Павлов отмечает, что в последнее время в стране участились случаи обнаружения личинок как в печени трески, так и в других рыбных консервах. По мнению общественника, эти инциденты свидетельствуют о грубом нарушении требований пищевой безопасности.
Что грозит виновным, а что — потребителям
В аналогичных судебных процессах речь идет как о мертвых, так и живых паразитах, отличающихся по структуре от мышечной ткани рыб. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. Халатность также может основанием для компенсации морального вреда потребителям, рассказал журналистам Павлов.
За нарушение техрегламента грозит штраф:
- гражданам от одной до двух тысяч рублей;
- должностным лицам — от 10 до 20 тысяч;
- лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юрлица — от 20 до 30
- юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей.
Павлов отмечает, что такие товары могут навредить потребителям (вызвать аллергию, заболевания ЖКТ, психические расстройства). Поэтому, в соответствии с действующим законодательством РФ, они должны быть изъяты из оборота.
Сколько подобной продукции может быть на российском рынке
Эксперты допускают, что такая продукция может оказаться фальсификатом, выпущенным неизвестной компанией. По информации Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор госсистемы маркировки «Честный знак»), доля нелегальной продукции на отечественном рынке консервированных товаров может достигать 40%, что зависит от конкретного вида продукции. Эти данные подтверждаются исследованиями НИИ при Минфине. Кроме того, было указано — примерно 25% производителей заменяют шпроты на более недорогие сорта рыбы, что ранее подтвердили в Роскачестве.
В ЦРПТ ожидают, что обязательная маркировка консервов сократит количество контрафакта. Проект будет запущен в декабре текущего года.
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