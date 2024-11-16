16 ноября 2024

В Екатеринбурге мусоровоз переехал девушку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка кричала после того, как ее сбил мусоровоз (архивное фото)
Девушка кричала после того, как ее сбил мусоровоз (архивное фото) Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга мусоровоз переехал девушку. Она кричала от боли на всю улицу.

«Мусоровоз переехал девушку в жилом комплексе Das Haus в Екатеринбурге. Пострадавшая кричала на всю улицу от боли и не могла встать. Ее забрала скорая», — передает telegram-канал Ural Mash. По словам екатеринбуржцев, во дворах этого ЖК очень узкие дороги и они боятся по ним ходить из-за риска того, что их тоже собьют.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чкаловском районе Екатеринбурга мусоровоз переехал девушку. Она кричала от боли на всю улицу. «Мусоровоз переехал девушку в жилом комплексе Das Haus в Екатеринбурге. Пострадавшая кричала на всю улицу от боли и не могла встать. Ее забрала скорая», — передает telegram-канал Ural Mash. По словам екатеринбуржцев, во дворах этого ЖК очень узкие дороги и они боятся по ним ходить из-за риска того, что их тоже собьют. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...