Девушка кричала после того, как ее сбил мусоровоз (архивное фото)
В Чкаловском районе Екатеринбурга мусоровоз переехал девушку. Она кричала от боли на всю улицу.
«Мусоровоз переехал девушку в жилом комплексе Das Haus в Екатеринбурге. Пострадавшая кричала на всю улицу от боли и не могла встать. Ее забрала скорая», — передает telegram-канал Ural Mash. По словам екатеринбуржцев, во дворах этого ЖК очень узкие дороги и они боятся по ним ходить из-за риска того, что их тоже собьют.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
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