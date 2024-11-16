В Свердловской области оттепель задержится на несколько дней

17 ноября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

В регионе подтает снег из-за оттепели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Свердловской области оттепель задержится на несколько дней. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «За фронтом на территорию Среднего Урала распространится умеренно-теплая воздушная масса. На несколько суток оттепель станет постоянной, плюсовая температура сохранится даже в ночное время. Высота снежного покрова будет уменьшаться, но на полный его сход рассчитывать не приходится», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее URA.RU писало, что тепло останется в Свердловской области 17—18 ноября, так как к Уралу подойдет еще одна порция атлантического тепла. Днем 17 ноября температура воздуха в регионе будет на уровне от -1 до +4 градусов. Ночью она опустится до -1 или -6, а на севере до -11 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области оттепель задержится на несколько дней. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «За фронтом на территорию Среднего Урала распространится умеренно-теплая воздушная масса. На несколько суток оттепель станет постоянной, плюсовая температура сохранится даже в ночное время. Высота снежного покрова будет уменьшаться, но на полный его сход рассчитывать не приходится», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее URA.RU писало, что тепло останется в Свердловской области 17—18 ноября, так как к Уралу подойдет еще одна порция атлантического тепла. Днем 17 ноября температура воздуха в регионе будет на уровне от -1 до +4 градусов. Ночью она опустится до -1 или -6, а на севере до -11 градусов.