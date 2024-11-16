16 ноября 2024

Подростка, избившего школьницу в Нижних Сергах, отправили под домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
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По решению суда домашний арест продлится до 15 января (архивное фото)
По решению суда домашний арест продлится до 15 января (архивное фото) Фото:

В Свердловской области по решению Нижнесергинского районного суда подростка, который с разбега пнул школьницу ногой, отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Под домашним арестом парень будет до 15 января 2025 года. Следствие просило заключить его под стражу в СИЗО, но суд в этом отказал.

Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобразования. Директора школы могут уволить, а напавшего на девочку подростка — отчислить.

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В Свердловской области по решению Нижнесергинского районного суда подростка, который с разбега пнул школьницу ногой, отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Под домашним арестом парень будет до 15 января 2025 года. Следствие просило заключить его под стражу в СИЗО, но суд в этом отказал. Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобразования. Директора школы могут уволить, а напавшего на девочку подростка — отчислить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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