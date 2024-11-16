Подростка, избившего школьницу в Нижних Сергах, отправили под домашний арест

В Свердловской области по решению Нижнесергинского районного суда подростка, который с разбега пнул школьницу ногой, отправили под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
Под домашним арестом парень будет до 15 января 2025 года. Следствие просило заключить его под стражу в СИЗО, но суд в этом отказал.
Инцидент произошел 11 ноября. Видео, на котором подросток бьет девочку ногой в грудь, вызвало огромный резонанс. Провинившийся парень заявил, что сверстница якобы долгое время его оскорбляла, он не выдержал и отомстил. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобразования. Директора школы могут уволить, а напавшего на девочку подростка — отчислить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!