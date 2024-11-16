Чемпион мира по гиревому спорту среди любителей, священнослужитель Алапаевской епархии иеромонах Серафим (Александр Шанин) поднял гирю весом 12 килограмм 7000 тысяч раз. Такое испытание он бросил себе в поддержку уральского бойца Петра Яна. Трансляция рекорда велась в группе Академии Единоборств РМК.
«Чемпион мира по гиревому спорту среди любителей, руководитель миссионерского и спортивного отделов Алапаевской епархии иеромонах Серафим (Шанин) решил поставить рекорд мира в поддержку Петра Яна. 23 ноября бойца клуба „Архангел Михаил“ ждет поединок против Дейвесона Фигередо на турнире UFC Fight Night в Макао», — говорится в группе Академии Единоборств РМК в соцсети «ВКонтакте».
Шанин уже устанавливал несколько рекордов. Например, в 2022 году он выполнил рывок 10-килограммовой гири 5555 раз. В этот раз была планка в 7777 подъемов 12-килограммовой гири, однако она оказалась недостижима. За 16 часов священнику удалось поднять гирю невообразимые 7000 раз. Он был немного расстроен тем, что не смог немного добраться до назначенной планки.
Несмотря на это, он побил предыдущий результат, которого добился год назад. Тогда он сделал 6777 рывков 12-килограммовой гири.
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