В Екатеринбурге машина Росгвардии вылетела на тротуар после жесткой аварии с такси. Видео

В Екатеринбурге машина Росгвардии попала в ДТП с таксистом

17 ноября 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Росгвардейцы попали в ДТП с таксистом на перекрестке (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Екатеринбурга машина Росгвардии с включенными проблесковыми маячками, но без спецсигналов, проехала на красный свет по перекрестку улиц Восточной и Куйбышева, столкнувшись с такси. В результате аварии росгвардейцев вынесло с дороги, сообщили очевидцы в соцсетях. «На перекрестке Восточная — Куйбышева автомобиль Росгвардии, двигаясь по Восточной в сторону Декабристов с включенными проблесковыми маячками, но без спецсигналов, выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем такси. С транспортного средства, попавшего в ДТП, были удалены наклейки, скрывшие причастность к такси», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга машина Росгвардии с включенными проблесковыми маячками, но без спецсигналов, проехала на красный свет по перекрестку улиц Восточной и Куйбышева, столкнувшись с такси. В результате аварии росгвардейцев вынесло с дороги, сообщили очевидцы в соцсетях. «На перекрестке Восточная — Куйбышева автомобиль Росгвардии, двигаясь по Восточной в сторону Декабристов с включенными проблесковыми маячками, но без спецсигналов, выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем такси. С транспортного средства, попавшего в ДТП, были удалены наклейки, скрывшие причастность к такси», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.