В центре Екатеринбурга машина Росгвардии с включенными проблесковыми маячками, но без спецсигналов, проехала на красный свет по перекрестку улиц Восточной и Куйбышева, столкнувшись с такси. В результате аварии росгвардейцев вынесло с дороги, сообщили очевидцы в соцсетях.
«На перекрестке Восточная — Куйбышева автомобиль Росгвардии, двигаясь по Восточной в сторону Декабристов с включенными проблесковыми маячками, но без спецсигналов, выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем такси. С транспортного средства, попавшего в ДТП, были удалены наклейки, скрывшие причастность к такси», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.
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