16 ноября 2024

В Екатеринбурге машина Росгвардии вылетела на тротуар после жесткой аварии с такси. Видео

В Екатеринбурге машина Росгвардии попала в ДТП с таксистом
© Служба новостей «URA.RU»
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Росгвардия и полиция у ТЦ Антей. Екатеринбург, тц антей, росгвардия
Росгвардейцы попали в ДТП с таксистом на перекрестке (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга машина Росгвардии с включенными проблесковыми маячками, но без спецсигналов, проехала на красный свет по перекрестку улиц Восточной и Куйбышева, столкнувшись с такси. В результате аварии росгвардейцев вынесло с дороги, сообщили очевидцы в соцсетях.

«На перекрестке Восточная — Куйбышева автомобиль Росгвардии, двигаясь по Восточной в сторону Декабристов с включенными проблесковыми маячками, но без спецсигналов, выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем такси. С транспортного средства, попавшего в ДТП, были удалены наклейки, скрывшие причастность к такси», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

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В центре Екатеринбурга машина Росгвардии с включенными проблесковыми маячками, но без спецсигналов, проехала на красный свет по перекрестку улиц Восточной и Куйбышева, столкнувшись с такси. В результате аварии росгвардейцев вынесло с дороги, сообщили очевидцы в соцсетях. «На перекрестке Восточная — Куйбышева автомобиль Росгвардии, двигаясь по Восточной в сторону Декабристов с включенными проблесковыми маячками, но без спецсигналов, выехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем такси. С транспортного средства, попавшего в ДТП, были удалены наклейки, скрывшие причастность к такси», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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