Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога продолжает знакомиться со свердловским спортом. В воскресенье 17 ноября он побывал на игре баскетбольного клуба «Уралмаш» в Екатеринбурге против нижегородского «Пари», о чем рассказал у себя в telegram-аккаунте.
«Болеем за наших парней. Теперь баскетбол. „Уралмаш“!» — рассказал Жога в сториз. Прежде он выкладывал фото и видео лишь с матчей футбольного «Урала» и хоккейного «Автомобилиста».
Жога был назначен уральским полпредом 3 октября и с тех пор активно знакомится не только с рабочей, но и неформальной повесткой региона. Накануне он, например, посетил шоу «Уральских пельменей» в Екатеринбурге, а позавчера вместе с тюменским губернатором Александром Моором ходил в тобольский драмтеатр. После спектакля Жога примерил боярский костюм.
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