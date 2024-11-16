16 ноября 2024

Полпред Жога открыл для себя в Екатеринбурге новый вид спорта. Видео

Полпред Жога посетил игру БК «Уралмаш» и нижегородского «Пари» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артем Жога продолжает знакомиться с Екатеринбургом
Артем Жога продолжает знакомиться с Екатеринбургом Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога продолжает знакомиться со свердловским спортом. В воскресенье 17 ноября он побывал на игре баскетбольного клуба «Уралмаш» в Екатеринбурге против нижегородского «Пари», о чем рассказал у себя в telegram-аккаунте.

«Болеем за наших парней. Теперь баскетбол. „Уралмаш“!» — рассказал Жога в сториз. Прежде он выкладывал фото и видео лишь с матчей футбольного «Урала» и хоккейного «Автомобилиста».

Жога был назначен уральским полпредом 3 октября и с тех пор активно знакомится не только с рабочей, но и неформальной повесткой региона. Накануне он, например, посетил шоу «Уральских пельменей» в Екатеринбурге, а позавчера вместе с тюменским губернатором Александром Моором ходил в тобольский драмтеатр. После спектакля Жога примерил боярский костюм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога продолжает знакомиться со свердловским спортом. В воскресенье 17 ноября он побывал на игре баскетбольного клуба «Уралмаш» в Екатеринбурге против нижегородского «Пари», о чем рассказал у себя в telegram-аккаунте. «Болеем за наших парней. Теперь баскетбол. „Уралмаш“!» — рассказал Жога в сториз. Прежде он выкладывал фото и видео лишь с матчей футбольного «Урала» и хоккейного «Автомобилиста». Жога был назначен уральским полпредом 3 октября и с тех пор активно знакомится не только с рабочей, но и неформальной повесткой региона. Накануне он, например, посетил шоу «Уральских пельменей» в Екатеринбурге, а позавчера вместе с тюменским губернатором Александром Моором ходил в тобольский драмтеатр. После спектакля Жога примерил боярский костюм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...