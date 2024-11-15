Переселенцы из Европы рассказали депутату Госдумы, как выживают в Свердловской области

Депутат Госдумы Бутина встретилась в Екатеринбурге с переселенцами из Европы

16 ноября 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Мария Бутина внимательно выслушала все рассказы переселенцев и многое взяла на карандаш Фото: Роман Наумов © URA.RU Депутат Госдумы Мария Бутина встретилась в Екатеринбурге с переселенцами из недружественных стран, которые переехали жить в Россию, а именно в Свердловскую область. Член комитета по международным делам услышала от вчерашних иностранцев о главных проблемах, с которыми те столкнулись во время переезда в РФ. Какие-то она взяла на карандаш, а какие-то решила за секунду на глазах у изумленных участников круглого стола и корреспондента URA.RU. Большинство проблем Бутиной, которая курирует в Госдуме вопросы переселения из недружественных стран, были хорошо знакомы. Кратко их можно назвать бюрократической системой, которую приходится преодолевать соотечественникам по пути в Россию. Статья по теме Немец переехал в Свердловскую область ради «души и кайфа» Это и отсутствие подробной и собранной воедино информации о всех этапах и нюансах переезда, и бумажная волокита, трудности общения с российскими консульствами за границей, проблемы с таможней, получением российских паспортов и других документов, вопросы трудоустройства и еще десятки непредвиденных сложностей, которые как из рога изобилия сыплются на репатриантов. О некоторых из них они рассказали на встрече в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). «Я приехал из Германии два года назад, в принципе, мои вопросы решились хорошо, хоть и пришлось побегать по инстанциям. Недавно я получил российское гражданство, скоро получу паспорт. Но чтобы узнать решение по своему вопросу, переселенцу надо лично приходить на прием в МВД. Прием же бывает раз в неделю с 9 до 11 часов. Если ты в очереди 40-й или 50-й, то ты не попадешь, и тебя перенесут на другую неделю, потом еще на одну, и это может длиться месяцами. Так было и со мной. В последний раз я занял очередь в 12 ночи, и когда утром начался прием, был первый. Я сел на стул, мне сказали — «Ваш вопрос еще не решен», и через минуту я был на улице. Девять часов я простоял под дверью, чтобы услышать, что ответа нет. Неужели нельзя это получать уведомлением, например, на «Госуслугах»?» — спросил Валерий. Его родители увезли подростком в Германию из Казахстана. Спустя 20 лет он вернулся, но уже в Россию. Статья по теме Европейцы массово переезжают в Россию в поисках правды Другой переселенец рассказал, что у них с женой трое детей, все они уже живут в России, но муж получил гражданство РФ, а жена пока нет. Из-за этого они не могут претендовать на материнский капитал, потому что его может получить только россиянка. «Почему отцу не получить этот капитал? Отец тоже должен иметь право», — высказался мужчина. Эта мысль понравилась Бутиной, и она пообещала помочь многодетной семье. Анастасия рассказала, что родилась в Екатеринбурге, здесь закончила Архитектурную академию, а потом уехала на стажировку во Францию, где вышла замуж. Ее муж — шеф-повар в известном французском ресторане, имеет звезду «Мишлен» (высокая оценка от одноименного гастрономического гида — URA.RU). В 2020-м году Анастасия с ребенком вернулась в Россию и убедила супруга, что он тоже может переехать в РФ. «Мы со всем справимся», — говорила тогда ему жена. Однако француз до сих пор так и не приехал к семье — ему просто не смогли найти здесь работу. «У меня друг — директор фабрики „Красный Октябрь“, им принадлежит гостиница и ресторан „Савой“. Мы на днях с ним разговаривали, они как раз ищут повара, но это в Москве. Вы готовы переехать в Москву? Вышлите резюме, прямо сегодня», — заявила Бутина потрясенной женщине. Она анонсировала участникам, что партией «Единая Россия» был разработан и утвержден федеральный проект «Добро пожаловать в Россию». Мария Бутина назначена его координатором. Цель этого проекта — сделать процесс переселения и адаптации в нашей стране более комфортным. Программа начнет активно реализовываться уже в 2025 году, причем во всех регионах. На едином портале будет собрана вся актуальная и важная информацию, которая поможет будущим согражданам быстрее ориентироваться в новых условиях на российской земле. Кроме Марии Бутиной во встрече приняли участие представители МИД, департамента по труду и занятости населения, а также переселенцы из Германии, Польши, Израиля, Франции и Казахстана Фото URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Мария Бутина встретилась в Екатеринбурге с переселенцами из недружественных стран, которые переехали жить в Россию, а именно в Свердловскую область. Член комитета по международным делам услышала от вчерашних иностранцев о главных проблемах, с которыми те столкнулись во время переезда в РФ. Какие-то она взяла на карандаш, а какие-то решила за секунду на глазах у изумленных участников круглого стола и корреспондента URA.RU. Это и отсутствие подробной и собранной воедино информации о всех этапах и нюансах переезда, и бумажная волокита, трудности общения с российскими консульствами за границей, проблемы с таможней, получением российских паспортов и других документов, вопросы трудоустройства и еще десятки непредвиденных сложностей, которые как из рога изобилия сыплются на репатриантов. О некоторых из них они рассказали на встрече в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ). «Я приехал из Германии два года назад, в принципе, мои вопросы решились хорошо, хоть и пришлось побегать по инстанциям. Недавно я получил российское гражданство, скоро получу паспорт. Но чтобы узнать решение по своему вопросу, переселенцу надо лично приходить на прием в МВД. Прием же бывает раз в неделю с 9 до 11 часов. Если ты в очереди 40-й или 50-й, то ты не попадешь, и тебя перенесут на другую неделю, потом еще на одну, и это может длиться месяцами. Так было и со мной. Неужели нельзя это получать уведомлением, например, на «Госуслугах»?» — спросил Валерий. Его родители увезли подростком в Германию из Казахстана. Спустя 20 лет он вернулся, но уже в Россию. Другой переселенец рассказал, что у них с женой трое детей, все они уже живут в России, но муж получил гражданство РФ, а жена пока нет. Из-за этого они не могут претендовать на материнский капитал, потому что его может получить только россиянка. «Почему отцу не получить этот капитал? Отец тоже должен иметь право», — высказался мужчина. Эта мысль понравилась Бутиной, и она пообещала помочь многодетной семье. Анастасия рассказала, что родилась в Екатеринбурге, здесь закончила Архитектурную академию, а потом уехала на стажировку во Францию, где вышла замуж. Ее муж — шеф-повар в известном французском ресторане, имеет звезду «Мишлен» (высокая оценка от одноименного гастрономического гида — URA.RU). В 2020-м году Анастасия с ребенком вернулась в Россию и убедила супруга, что он тоже может переехать в РФ. «Мы со всем справимся», — говорила тогда ему жена. Однако француз до сих пор так и не приехал к семье — ему просто не смогли найти здесь работу. Она анонсировала участникам, что партией «Единая Россия» был разработан и утвержден федеральный проект «Добро пожаловать в Россию». Мария Бутина назначена его координатором. Цель этого проекта — сделать процесс переселения и адаптации в нашей стране более комфортным. Программа начнет активно реализовываться уже в 2025 году, причем во всех регионах. На едином портале будет собрана вся актуальная и важная информацию, которая поможет будущим согражданам быстрее ориентироваться в новых условиях на российской земле.