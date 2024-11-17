Бари Алибасов рассказал о закате карьеры экс-солиста «На-На»

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть бывшего участника группы «На-На » Владимира Левкина. Он отметил, что тот был талантливым артистом, но после ухода из группы их пути разошлись и карьера у последнего не заладилась.
«Он был прекрасный артист, как и все артисты группы „На-На “», — сообщил Алибасов 360.ru. К тому же, по словам мужчины, после ухода из «На-На » Левкину не удалось запустить сольную карьеру. Алибасов также поделился, что после ухода вокалиста из коллектива, они перестали общаться.
Ранее в возрасте 57 лет ушел из жизни экс-солист группы «На-На » Владимир Левкин. Причиной смерти артиста указывается онкология. С заболеванием мужчина боролся более 20 лет.
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