Бари Алибасов рассказал о закате карьеры экс-солиста «На-На»

Алибасов: после ухода из «На-На» Левкина не задалось с сольной карьерой
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Бари Алибасов назвал Левкина прекрасным артистом, отметив, что сольная карьера у экс-солиста «На-На» не задалась
Бари Алибасов назвал Левкина прекрасным артистом, отметив, что сольная карьера у экс-солиста «На-На» не задалась Фото:

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть бывшего участника группы «На-На » Владимира Левкина. Он отметил, что тот был талантливым артистом, но после ухода из группы их пути разошлись и карьера у последнего не заладилась.

«Он был прекрасный артист, как и все артисты группы „На-На “», — сообщил Алибасов 360.ru. К тому же, по словам мужчины, после ухода из «На-На » Левкину не удалось запустить сольную карьеру. Алибасов также поделился, что после ухода вокалиста из коллектива, они перестали общаться.

Ранее в возрасте 57 лет ушел из жизни экс-солист группы «На-На » Владимир Левкин. Причиной смерти артиста указывается онкология. С заболеванием мужчина боролся более 20 лет.

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Продюсер Бари Алибасов прокомментировал смерть бывшего участника группы «На-На » Владимира Левкина. Он отметил, что тот был талантливым артистом, но после ухода из группы их пути разошлись и карьера у последнего не заладилась. «Он был прекрасный артист, как и все артисты группы „На-На “», — сообщил Алибасов 360.ru. К тому же, по словам мужчины, после ухода из «На-На » Левкину не удалось запустить сольную карьеру. Алибасов также поделился, что после ухода вокалиста из коллектива, они перестали общаться. Ранее в возрасте 57 лет ушел из жизни экс-солист группы «На-На » Владимир Левкин. Причиной смерти артиста указывается онкология. С заболеванием мужчина боролся более 20 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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