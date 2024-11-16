16 ноября 2024

В Свердловской области продлили предупреждение о штормовом ветре

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Ветер 18 ноября будет со скоростью до 18 м/с
Ветер 18 ноября будет со скоростью до 18 м/с Фото:

В Свердловской области штормовое предупреждение о сильном ветре продлили до 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«18 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ранее спасатели предупреждали о штормовом ветре до 20 м/с в регионе 17 ноября. 

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В Свердловской области штормовое предупреждение о сильном ветре продлили до 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «18 ноября местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении. Ранее спасатели предупреждали о штормовом ветре до 20 м/с в регионе 17 ноября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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