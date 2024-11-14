Реформа власти в России затянется до 2035 года: главное с совещания в Екатеринбурге

Депутат Крашенинников: реформа местного самоуправления затянется до 2035 года

14 ноября 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Павел Крашенинников — один из авторов важного закона Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге идет форум «Города России» Переход на новую систему местного самоуправления в России, запущенный поправками в Конституцию от 2020 года, будет постепенным — до февраля 2035 года. Об этом, а также других особенностях одноименного закона рассказал один из его авторов, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на полях форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. «Срок перехода на эту новую систему будет большой — до 1 февраля 2035 года. Почему? Первое, должно быть исчерпание полномочий [территориальных образований]. Второе, субъекты Федерации должны принимать специальные законы по передаче полномочий. Плюс нам самим нужно вносить в федеральное законодательство большое количество поправок. Это связано с бюджетным законодательством, с налоговым и так далее. Кто-то уже это делает, кто-то уже сделал. В Свердловской области, по факту, уже больше 60% [органов местного самоуправления] на одноуровневой системе», — заявил Крашенинников. Развитие городов обсуждали на главной стратегической сессии Фото: Илья Московец © URA.RU Закон о МСУ предусматривает, в частности, одноуровневую систему организации самоуправления на местах. Все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Также документ предусмотрит четыре способа назначения мэров. Первый — прямые муниципальные выборы, второй — выборы из числа депутатов представительного органа, третий — выборы из числа кандидатов, предложенных представительному органу конкурсной комиссией (так работает в Свердловской области), четвертый — выборы из числа кандидатур, предложенных представительному органу главой региона. В первом чтении закон приняли еще 25 января 2022 года. С тех пор, добавил Крашенинников, было внесено 940 поправок. Причем часть норм из проектируемого закона были внесены в действующий закон. «Мы не возражали, потому что нам было интересно посмотреть, как это будет работать. И это работает, мы видим и плюсы, и минусы. Многие субъекты Федерации стали самостоятельно переходить на одноуровневую систему […] Но мы говорим о том, что все те лица, которые были избраны населением, должны исчерпать свои полномочия — в законе это заложено», — добавил Крашенинников. Он выступил на пленарной сессии о реализации нацпроектов в системе единой публичной власти. Среди спикеров также были полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, гендиректор Национального Альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития Андрей Шаронов. Жога поделился своим видением того, какой он — комфортный город. «Самое первое — это безопасность. Комфортная инфраструктура и места для активного отдыха, совместного проведения времени всей большой семьей», — сказал полпред в УрФО на форуме «Города России». А также назвал муниципальных служащих «локомотивами роста» и поблагодарил их за труд. А Куйвашев поделился секретом успеха, как ему удалось выстроить хорошую команду среди мэров и полпредов. В этом, в частности, помогает тимбилдинг. Форум «Города России» проходит в Екатеринбурге 14 и 15 ноября. Больше новостей с мероприятия — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переход на новую систему местного самоуправления в России, запущенный поправками в Конституцию от 2020 года, будет постепенным — до февраля 2035 года. Об этом, а также других особенностях одноименного закона рассказал один из его авторов, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на полях форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. «Срок перехода на эту новую систему будет большой — до 1 февраля 2035 года. Почему? Первое, должно быть исчерпание полномочий [территориальных образований]. Второе, субъекты Федерации должны принимать специальные законы по передаче полномочий. Плюс нам самим нужно вносить в федеральное законодательство большое количество поправок. Это связано с бюджетным законодательством, с налоговым и так далее. Кто-то уже это делает, кто-то уже сделал. В Свердловской области, по факту, уже больше 60% [органов местного самоуправления] на одноуровневой системе», — заявил Крашенинников. Закон о МСУ предусматривает, в частности, одноуровневую систему организации самоуправления на местах. Все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Также документ предусмотрит четыре способа назначения мэров. Первый — прямые муниципальные выборы, второй — выборы из числа депутатов представительного органа, третий — выборы из числа кандидатов, предложенных представительному органу конкурсной комиссией (так работает в Свердловской области), четвертый — выборы из числа кандидатур, предложенных представительному органу главой региона. В первом чтении закон приняли еще 25 января 2022 года. С тех пор, добавил Крашенинников, было внесено 940 поправок. Причем часть норм из проектируемого закона были внесены в действующий закон. «Мы не возражали, потому что нам было интересно посмотреть, как это будет работать. И это работает, мы видим и плюсы, и минусы. Многие субъекты Федерации стали самостоятельно переходить на одноуровневую систему […] Но мы говорим о том, что все те лица, которые были избраны населением, должны исчерпать свои полномочия — в законе это заложено», — добавил Крашенинников. Он выступил на пленарной сессии о реализации нацпроектов в системе единой публичной власти. Среди спикеров также были полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, гендиректор Национального Альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития Андрей Шаронов. Жога поделился своим видением того, какой он — комфортный город. «Самое первое — это безопасность. Комфортная инфраструктура и места для активного отдыха, совместного проведения времени всей большой семьей», — сказал полпред в УрФО на форуме «Города России». А также назвал муниципальных служащих «локомотивами роста» и поблагодарил их за труд. А Куйвашев поделился секретом успеха, как ему удалось выстроить хорошую команду среди мэров и полпредов. В этом, в частности, помогает тимбилдинг. Форум «Города России» проходит в Екатеринбурге 14 и 15 ноября. Больше новостей с мероприятия — в отдельном сюжете URA.RU.