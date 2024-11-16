В центре Екатеринбурга перекрыли пешеходную зону на Плотинке из-за начала строительства ледового городка. Сообщается, что доступ к плотине теперь закрыт с перехода на Ленина и с обеих лестниц, ведущих с проспекта.
«Плотинку полностью перекрыли для пешеходов. Нельзя попасть сюда с перехода на Ленина и с обеих лестниц с проспекта. Оставили для перемещения лишь ту часть, которая ближе к музею архитектуры и дизайна и музею ИЗО», — передает telegram-канал «Квартал миллионеров».
Причиной перекрытий стали меры безопасности. По словам очевидцев, предприимчивые екатеринбуржцы двигают ограждения и проходят.
Открытие катка на площади 1905 года ожидается 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Парковку закроют на четыре месяца, так как каток проработает до 16 февраля. Заливка началась в ночь на 9 ноября.
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