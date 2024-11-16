16 ноября 2024

В центре Екатеринбурга избили инвалида, нападавший спрятался от защитников

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина избил бездомного и спрятался в ближайшем магазине (архивное фото)
Мужчина избил бездомного и спрятался в ближайшем магазине (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Вайнера вечером 16 ноября неизвестный мужчина напал на инвалида. Прохожие намеревались заступиться за него, но нападавший спрятался в ближайшем ювелирном-ломбарде, сообщили очевидцы.

«Мужик начал бить инвалида по лицу с ноги. А после этого закрылся в ювелирном от людей, которые хотели заступиться за инвалида», — рассказал очевидец telegram-каналу «Безумный ЕКБ».

По словам свидетелей инцидента, они вызвали полицию. Точной информации о произошедшем нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга с вопросом по теме. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на улице Вайнера вечером 16 ноября неизвестный мужчина напал на инвалида. Прохожие намеревались заступиться за него, но нападавший спрятался в ближайшем ювелирном-ломбарде, сообщили очевидцы. «Мужик начал бить инвалида по лицу с ноги. А после этого закрылся в ювелирном от людей, которые хотели заступиться за инвалида», — рассказал очевидец telegram-каналу «Безумный ЕКБ». По словам свидетелей инцидента, они вызвали полицию. Точной информации о произошедшем нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга с вопросом по теме. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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