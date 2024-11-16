В центре Екатеринбурга избили инвалида, нападавший спрятался от защитников

В Екатеринбурге на улице Вайнера вечером 16 ноября неизвестный мужчина напал на инвалида. Прохожие намеревались заступиться за него, но нападавший спрятался в ближайшем ювелирном-ломбарде, сообщили очевидцы.
«Мужик начал бить инвалида по лицу с ноги. А после этого закрылся в ювелирном от людей, которые хотели заступиться за инвалида», — рассказал очевидец telegram-каналу «Безумный ЕКБ».
По словам свидетелей инцидента, они вызвали полицию. Точной информации о произошедшем нет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга с вопросом по теме. Ответ ожидается.
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