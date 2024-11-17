Премьер Польши считает, что конфликт на Украине скоро закончится

Дональд Туск, занимающий должность премьер-министра Польши считает, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время. По его мнению, решающими станут следующие две недели.
«Следующие недели будут решающими не только для конфликта [на Украине], но и для нашего будущего», — пишет Туск в соцсети X ( бывший Twitter). Вместе с тем, политик раскритиковал страны Запада за попытки наладить «телефонную дипломатию» в российским лидером. По мнению Дональда Туска, этот способ коммуникации «не может заменить реальную поддержку Запада Украине».
В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор впервые за два года. Сообщается, что они обсудили ключевые аспекты конфликта на Украине.
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