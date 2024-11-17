CNN: Трамп может прекратить существование НАТО

Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может вывести свою страну из НАТО. Об этом заявил его экс-советник по безопасности, Джон Болтон, передает CNN. Он добавил, что политика Трампа в целом может подорвать репутацию Североатлантического альянса, чья суть заключается в коллективной самообороне. Этому поспособствует и общая роль США в военном альянсе, ведь именно эта страна является ключевой в объединении.
«Трамп может значительно подорвать НАТО и причину его существования, которая заключается в коллективной самообороне... Он фундаментально пересмотрит предпосылки НАТО... Я думаю, он [Трамп] выведет Штаты из самого НАТО», — передает CNN слова Болтона.
Однако в начале этого года Конгресс США усложнил для американского президента выход из НАТО. Теперь для выхода Штатов из альянса потребуется квалифицированное большинство голосов в Сенате или принятие закона всем Конгрессом, отмечает телеканал.
При этом издание Politico, ссылаясь на мнения экспертов в области права, отмечало, что Трамп может обойти законопроект, требующий голоса большинства из Сената для выхода США из НАТО. Для этого он будет использовать свои полномочия в области внешней политики, отмечали эксперты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.