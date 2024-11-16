Пьяный екатеринбуржец на элитном внедорожнике устроил жесткое ДТП. Фото, видео

На трассе в Екатеринбурге пьяный водитель Land Rover врезался в Chery

17 ноября 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

На пьяного водителя составили протокол в ГАИ (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на 11-м километре Кольцовского тракта пьяный водитель на Land Rover врезался в Chery, отправив его в отбойник. Об этом URA.RU рассказал пострадавший водитель Александр, который был с супругой в момент ДТП. «Выезжаю из аэропорта, доезжаю до развязки ЕКАД, все еду в средней полосе и не тороплюсь. Вдруг резкий удар в переднюю правую часть, меня начинает нести, успеваю только нажать на тормоз, а до отбойника три метра. Сначала он отлетает на середину дороги, а я как шел на тормозе в отбойник зашел, подушки выстрелили. Очнулся, дым от пиропатрона, пошел туда проверить состояние, думаю, может что-то серьезное у человека. Открываю дверь, а он вообще не в себе, от него разит», — поделился собеседник. По словам Александра, пьяный водитель начал предлагать разобраться с произошедшим сразу же, без привлечения полиции. Александр отказался, и вскоре приехали экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали десятикратное превышение нормы на алкотестере. Владелец Land Rover скрылся после того, как прошел освидетельствование и написал объяснительную, оставив все свои данные. Вечером пострадавший попытался созвониться с виновником ДТП, но тот наорал матом и послал. Теперь Chery отправили на экспертизу, а Александр смирился с тем, что судов ему не избежать. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областной Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве сообщили, что составили протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и начали проверку. «16 ноября около 13:40 38-летний водитель Land Rover, двигаясь по автодороге Екатеринбург — аэропорт Кольцово, выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям, в районе 11 км не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с Chery, двигавшейся слева в попутном направлении. В результате ДТП люди не пострадали, транспорт получил механические повреждения. Процедура освидетельствования водителя Land Rover на трезвость показала наличие 1,41 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян», — добавили в областной Госавтоинспекции. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на 11-м километре Кольцовского тракта пьяный водитель на Land Rover врезался в Chery, отправив его в отбойник. Об этом URA.RU рассказал пострадавший водитель Александр, который был с супругой в момент ДТП. «Выезжаю из аэропорта, доезжаю до развязки ЕКАД, все еду в средней полосе и не тороплюсь. Вдруг резкий удар в переднюю правую часть, меня начинает нести, успеваю только нажать на тормоз, а до отбойника три метра. Сначала он отлетает на середину дороги, а я как шел на тормозе в отбойник зашел, подушки выстрелили. Очнулся, дым от пиропатрона, пошел туда проверить состояние, думаю, может что-то серьезное у человека. Открываю дверь, а он вообще не в себе, от него разит», — поделился собеседник. По словам Александра, пьяный водитель начал предлагать разобраться с произошедшим сразу же, без привлечения полиции. Александр отказался, и вскоре приехали экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали десятикратное превышение нормы на алкотестере. Владелец Land Rover скрылся после того, как прошел освидетельствование и написал объяснительную, оставив все свои данные. Вечером пострадавший попытался созвониться с виновником ДТП, но тот наорал матом и послал. Теперь Chery отправили на экспертизу, а Александр смирился с тем, что судов ему не избежать. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областной Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве сообщили, что составили протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и начали проверку. «16 ноября около 13:40 38-летний водитель Land Rover, двигаясь по автодороге Екатеринбург — аэропорт Кольцово, выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям, в районе 11 км не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с Chery, двигавшейся слева в попутном направлении. В результате ДТП люди не пострадали, транспорт получил механические повреждения. Процедура освидетельствования водителя Land Rover на трезвость показала наличие 1,41 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян», — добавили в областной Госавтоинспекции.