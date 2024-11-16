16 ноября 2024

Серовский тракт замело снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На некоторых трассах заметили мощный снегопад (архивное фото)
На некоторых трассах заметили мощный снегопад (архивное фото) Фото:

На участке трассы Екатеринбург — Серов перед Новоуральском (Свердловская область) и некоторых других региональных дорогах водители заметили мощный снегопад и скользь. Об этом они рассказали в соцсетях.

«На Серовском тракте перед Новоуральском идёт сильный снег, местами дорога очень скользкая. Без ДТП не обошлось, одна машина слетела в кювет. Будьте аккуратнее! Берегите себя!» — написали водители в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, подписчики группы предупредили о сложной ситуации еще на двух трассах. От Кушвы до Нижнего Тагила заметили плохую видимость, а от Екатеринбурга до Нижнего Тагила — скользкое дорожное полотно.

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На участке трассы Екатеринбург — Серов перед Новоуральском (Свердловская область) и некоторых других региональных дорогах водители заметили мощный снегопад и скользь. Об этом они рассказали в соцсетях. «На Серовском тракте перед Новоуральском идёт сильный снег, местами дорога очень скользкая. Без ДТП не обошлось, одна машина слетела в кювет. Будьте аккуратнее! Берегите себя!» — написали водители в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, подписчики группы предупредили о сложной ситуации еще на двух трассах. От Кушвы до Нижнего Тагила заметили плохую видимость, а от Екатеринбурга до Нижнего Тагила — скользкое дорожное полотно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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