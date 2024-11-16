На участке трассы Екатеринбург — Серов перед Новоуральском (Свердловская область) и некоторых других региональных дорогах водители заметили мощный снегопад и скользь. Об этом они рассказали в соцсетях.
«На Серовском тракте перед Новоуральском идёт сильный снег, местами дорога очень скользкая. Без ДТП не обошлось, одна машина слетела в кювет. Будьте аккуратнее! Берегите себя!» — написали водители в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».
Помимо этого, подписчики группы предупредили о сложной ситуации еще на двух трассах. От Кушвы до Нижнего Тагила заметили плохую видимость, а от Екатеринбурга до Нижнего Тагила — скользкое дорожное полотно.
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