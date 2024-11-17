17 ноября 2024
16 ноября 2024

В Челябинске полиция накрыла нарколабораторию

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту находки возбуждено уголовное дело
По факту находки возбуждено уголовное дело Фото:

В Челябинске полиция в рамках операции «Чистое поколение» пресекла деятельность нарколаборатории. В ходе операции было изъято около 1,2 кг наркотиков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГУ МВД России по Челябинской области.

«Молодые люди 1996 и 1988 года рождения использовали ... дом в одном из садовых товариществ Челябинска. Там они устроили лабораторию по производству запрещенных веществ. После задержания дилеров в процессе обыска обнаружено около 1200 граммов мефедрона, лабораторное оборудование и 10 канистр с химическими реактивами», — сообщает ведомство.

Граждане задержаны. По факту находки возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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В Челябинске полиция в рамках операции «Чистое поколение» пресекла деятельность нарколаборатории. В ходе операции было изъято около 1,2 кг наркотиков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГУ МВД России по Челябинской области. «Молодые люди 1996 и 1988 года рождения использовали ... дом в одном из садовых товариществ Челябинска. Там они устроили лабораторию по производству запрещенных веществ. После задержания дилеров в процессе обыска обнаружено около 1200 граммов мефедрона, лабораторное оборудование и 10 канистр с химическими реактивами», — сообщает ведомство. Граждане задержаны. По факту находки возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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