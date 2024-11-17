В Челябинске полиция накрыла нарколабораторию

В Челябинске полиция в рамках операции «Чистое поколение» пресекла деятельность нарколаборатории. В ходе операции было изъято около 1,2 кг наркотиков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ГУ МВД России по Челябинской области.
«Молодые люди 1996 и 1988 года рождения использовали ... дом в одном из садовых товариществ Челябинска. Там они устроили лабораторию по производству запрещенных веществ. После задержания дилеров в процессе обыска обнаружено около 1200 граммов мефедрона, лабораторное оборудование и 10 канистр с химическими реактивами», — сообщает ведомство.
Граждане задержаны. По факту находки возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
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