Названа новая дата сорвавшегося концерта Надежды Кадышевой в Екатеринбурге

Концерт Надежды Кадышевой в Екатеринбурге перенесли на 25 марта 2025 года
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Послушать живое выступление Надежды Кадышевой уральцы смогут только в следующем году Фото:

Певица Надежда Кадышева, которая пожертвовала концертом в Екатеринбурге ради выступления в Москве, приедет на Урал лишь в марте. Информация о новой дате появилась на официальном сайте артистки.

«Перенос с 28 ноября на 25 марта 2025 года», — указано в афише. Как сообщали организаторы концерта в Тюмени, тур перенесли на весну «в связи с утренними государственными мероприятиями». Судя по графику, 28 ноября Кадышева выступит на гала-концерте Всероссийского конкурса «Главное — семья» в Кремлевском Дворце в Москве.

Исполнительница русских народных песен внезапно отменила концерт в Екатеринбурге 14 ноября. Была ли причина только в смене гастрольного графика или в плохих продажах билетов, организаторы не уточняли.

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Певица Надежда Кадышева, которая пожертвовала концертом в Екатеринбурге ради выступления в Москве, приедет на Урал лишь в марте. Информация о новой дате появилась на официальном сайте артистки. «Перенос с 28 ноября на 25 марта 2025 года», — указано в афише. Как сообщали организаторы концерта в Тюмени, тур перенесли на весну «в связи с утренними государственными мероприятиями». Судя по графику, 28 ноября Кадышева выступит на гала-концерте Всероссийского конкурса «Главное — семья» в Кремлевском Дворце в Москве. Исполнительница русских народных песен внезапно отменила концерт в Екатеринбурге 14 ноября. Была ли причина только в смене гастрольного графика или в плохих продажах билетов, организаторы не уточняли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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