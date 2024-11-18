Названа новая дата сорвавшегося концерта Надежды Кадышевой в Екатеринбурге

Певица Надежда Кадышева, которая пожертвовала концертом в Екатеринбурге ради выступления в Москве, приедет на Урал лишь в марте. Информация о новой дате появилась на официальном сайте артистки.
«Перенос с 28 ноября на 25 марта 2025 года», — указано в афише. Как сообщали организаторы концерта в Тюмени, тур перенесли на весну «в связи с утренними государственными мероприятиями». Судя по графику, 28 ноября Кадышева выступит на гала-концерте Всероссийского конкурса «Главное — семья» в Кремлевском Дворце в Москве.
Исполнительница русских народных песен внезапно отменила концерт в Екатеринбурге 14 ноября. Была ли причина только в смене гастрольного графика или в плохих продажах билетов, организаторы не уточняли.
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