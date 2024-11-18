Названа новая дата сорвавшегося концерта Надежды Кадышевой в Екатеринбурге

Концерт Надежды Кадышевой в Екатеринбурге перенесли на 25 марта 2025 года

18 ноября 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Послушать живое выступление Надежды Кадышевой уральцы смогут только в следующем году Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Певица Надежда Кадышева, которая пожертвовала концертом в Екатеринбурге ради выступления в Москве, приедет на Урал лишь в марте. Информация о новой дате появилась на официальном сайте артистки. «Перенос с 28 ноября на 25 марта 2025 года», — указано в афише. Как сообщали организаторы концерта в Тюмени, тур перенесли на весну «в связи с утренними государственными мероприятиями». Судя по графику, 28 ноября Кадышева выступит на гала-концерте Всероссийского конкурса «Главное — семья» в Кремлевском Дворце в Москве. Исполнительница русских народных песен внезапно отменила концерт в Екатеринбурге 14 ноября. Была ли причина только в смене гастрольного графика или в плохих продажах билетов, организаторы не уточняли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Надежда Кадышева, которая пожертвовала концертом в Екатеринбурге ради выступления в Москве, приедет на Урал лишь в марте. Информация о новой дате появилась на официальном сайте артистки. «Перенос с 28 ноября на 25 марта 2025 года», — указано в афише. Как сообщали организаторы концерта в Тюмени, тур перенесли на весну «в связи с утренними государственными мероприятиями». Судя по графику, 28 ноября Кадышева выступит на гала-концерте Всероссийского конкурса «Главное — семья» в Кремлевском Дворце в Москве. Исполнительница русских народных песен внезапно отменила концерт в Екатеринбурге 14 ноября. Была ли причина только в смене гастрольного графика или в плохих продажах билетов, организаторы не уточняли.