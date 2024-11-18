В ХМАО загорелось здание отлова для собак

Загорелась кровля здания отлова для бездомных собак
В Нижневартовске загорелась кровля здания отлова для собак. Об этом сообщили URA.RU в пожарной части города.
«На момент прибытия пожарных ни людей ни собак в здании не было. Горит кровля на площади 100 метров, на месте работают 25 пожарных», — сообщили в части.
Владелец отлова Евгений Шлеин сообщил, что помещение только готовилось для размещения бездомных собак. Также он добавил, что кровля загорелась из-за работ по утеплению здания. «Ничего серьезного, через неделю восстановим», — прокомментировал ситуацию Евгений.
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