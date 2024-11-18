В ХМАО загорелось здание отлова для собак

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Загорелась кровля здания отлова для бездомных собак
Загорелась кровля здания отлова для бездомных собак Фото:

В Нижневартовске загорелась кровля здания отлова для собак. Об этом сообщили URA.RU в пожарной части города.

«На момент прибытия пожарных ни людей ни собак в здании не было. Горит кровля на площади 100 метров, на месте работают 25 пожарных», — сообщили в части.

Владелец отлова Евгений Шлеин сообщил, что помещение только готовилось для размещения бездомных собак. Также он добавил, что кровля загорелась из-за работ по утеплению здания. «Ничего серьезного, через неделю восстановим», — прокомментировал ситуацию Евгений.

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В Нижневартовске загорелась кровля здания отлова для собак. Об этом сообщили URA.RU в пожарной части города. «На момент прибытия пожарных ни людей ни собак в здании не было. Горит кровля на площади 100 метров, на месте работают 25 пожарных», — сообщили в части. Владелец отлова Евгений Шлеин сообщил, что помещение только готовилось для размещения бездомных собак. Также он добавил, что кровля загорелась из-за работ по утеплению здания. «Ничего серьезного, через неделю восстановим», — прокомментировал ситуацию Евгений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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