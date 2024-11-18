Морпехи ВСУ раскритиковали приказ командования

Финальной целью операции по высадке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу реки Днепр был выход на Крым. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник из командования бригады ВСУ. Он рассказал, что морской пехоте нужно было преодолеть 80 километров вглубь территории, которая на тот момент уже была под контролем российской армии.
«Конечная задача была — космос: выход на Крым. Нам говорили, что нужно проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам — от Корсунки и до Олешек. А второго эшелона нет. То есть, что они все в одну полосу растянуты», — рассказал источник.
Он добавил, что перед его бригадой стояла еще одна задача. Морпехам ВСУ нужно было расширить херсонский фронт и оттянуть на него силы ВС РФ из Запорожского направления и Донбасса. Такие приказы командиров он назвал сумасшедшими.
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