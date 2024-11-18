18 ноября 2024

В Пермском крае высота снежного покрова превысит полметра к концу недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамье залило обильными осадками в начале ноября
Прикамье залило обильными осадками в начале ноября Фото:

В восточной части Пермского края высота снежного покрова к концу недели достигнет 50-60 сантиметров и даже более. Такими данным поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ. 

«В то время как на равнинной части Прикамья снег подтаивает, в горах на востоке к концу недели высота снежного покрова уже будет достигать 50-60 см и более», — написано в telegram-канале центра. По данным метеорологов, это не рекордные значения, но с учетом бесснежного октября — значительные. 

Ранее на подавляющей части края установилась оттепель. Обильных осадков не ожидается в ближайшие дни. Лишь в северных районах возможно выпадение мокрого снега и дождя.

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В восточной части Пермского края высота снежного покрова к концу недели достигнет 50-60 сантиметров и даже более. Такими данным поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ.  «В то время как на равнинной части Прикамья снег подтаивает, в горах на востоке к концу недели высота снежного покрова уже будет достигать 50-60 см и более», — написано в telegram-канале центра. По данным метеорологов, это не рекордные значения, но с учетом бесснежного октября — значительные.  Ранее на подавляющей части края установилась оттепель. Обильных осадков не ожидается в ближайшие дни. Лишь в северных районах возможно выпадение мокрого снега и дождя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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