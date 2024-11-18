18 ноября 2024

Власти ХМАО обсуждают сотрудничество с Пакистаном и Казахстаном

Власти ХМАО планируют развивать торговлю с Пакистаном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти ХМАО обсудили перспективы сотрудничества с Пакистаном и Казахстаном
Власти ХМАО обсудили перспективы сотрудничества с Пакистаном и Казахстаном Фото:

Власти ХМАО планируют наладить торговое сотрудничество с Пакистаном и разрабатывать совместные образовательные программы с Казахстаном. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Полномочный Министр по торговле и инвестициям посольства Исламской Республики Пакистан в РФ господин Шукат Хайят выразил интерес к развитию торговых отношений с нашим регионом. Югра может предложить Пакистану продукцию лесопромышленного и агропромышленного комплекса. Со своей стороны Пакистан готов экспортировать в Югру сельскохозяйственную и кожевенную продукцию, текстиль, спортивные товары и медицинские изделия», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Кроме того, Пакистан заинтересован в увеличении объемов поставок югорской нефти. С Казахстаном ХМАО планирует разрабатывать совместные образовательные программы, которые позволят получать двойные дипломы студентам из республики и региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО планируют наладить торговое сотрудничество с Пакистаном и разрабатывать совместные образовательные программы с Казахстаном. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Полномочный Министр по торговле и инвестициям посольства Исламской Республики Пакистан в РФ господин Шукат Хайят выразил интерес к развитию торговых отношений с нашим регионом. Югра может предложить Пакистану продукцию лесопромышленного и агропромышленного комплекса. Со своей стороны Пакистан готов экспортировать в Югру сельскохозяйственную и кожевенную продукцию, текстиль, спортивные товары и медицинские изделия», — написал губернатор в своем telegram-канале. Кроме того, Пакистан заинтересован в увеличении объемов поставок югорской нефти. С Казахстаном ХМАО планирует разрабатывать совместные образовательные программы, которые позволят получать двойные дипломы студентам из республики и региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...