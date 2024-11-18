Власти ХМАО обсуждают сотрудничество с Пакистаном и Казахстаном

Власти ХМАО планируют наладить торговое сотрудничество с Пакистаном и разрабатывать совместные образовательные программы с Казахстаном. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Полномочный Министр по торговле и инвестициям посольства Исламской Республики Пакистан в РФ господин Шукат Хайят выразил интерес к развитию торговых отношений с нашим регионом. Югра может предложить Пакистану продукцию лесопромышленного и агропромышленного комплекса. Со своей стороны Пакистан готов экспортировать в Югру сельскохозяйственную и кожевенную продукцию, текстиль, спортивные товары и медицинские изделия», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Кроме того, Пакистан заинтересован в увеличении объемов поставок югорской нефти. С Казахстаном ХМАО планирует разрабатывать совместные образовательные программы, которые позволят получать двойные дипломы студентам из республики и региона.
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