Екатеринбург накроет холодный фронт с осадками

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Морозный день. Екатеринбург, холод, зима, мороз
Похолодание прогнозируют 20 ноября Фото:

В Екатеринбург 20 ноября вернутся минусовые температуры. Холодный фронт принесет с собой осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Холодный фронт достигнет Среднего Урала 20 ноября. Он принесет осадки, однако приземная температура воздуха за фронтом практически не изменится, околонулевые температуры сохранятся», — пояснил синоптик в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

При этом неделя с 19 по 24 ноября в Свердловской области ожидается теплой, а температура, по прогнозам синоптиков, будет выше нормы. Небольшие осадки в виде мокрого снега вероятны в западных районах региона.

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В Екатеринбург 20 ноября вернутся минусовые температуры. Холодный фронт принесет с собой осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Холодный фронт достигнет Среднего Урала 20 ноября. Он принесет осадки, однако приземная температура воздуха за фронтом практически не изменится, околонулевые температуры сохранятся», — пояснил синоптик в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». При этом неделя с 19 по 24 ноября в Свердловской области ожидается теплой, а температура, по прогнозам синоптиков, будет выше нормы. Небольшие осадки в виде мокрого снега вероятны в западных районах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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