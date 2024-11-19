Екатеринбург накроет холодный фронт с осадками

Похолодание прогнозируют 20 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбург 20 ноября вернутся минусовые температуры. Холодный фронт принесет с собой осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Холодный фронт достигнет Среднего Урала 20 ноября. Он принесет осадки, однако приземная температура воздуха за фронтом практически не изменится, околонулевые температуры сохранятся», — пояснил синоптик в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

При этом неделя с 19 по 24 ноября в Свердловской области ожидается теплой, а температура, по прогнозам синоптиков, будет выше нормы. Небольшие осадки в виде мокрого снега вероятны в западных районах региона.