Екатеринбург накроет холодный фронт с осадками

В Екатеринбург 20 ноября вернутся минусовые температуры. Холодный фронт принесет с собой осадки. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Холодный фронт достигнет Среднего Урала 20 ноября. Он принесет осадки, однако приземная температура воздуха за фронтом практически не изменится, околонулевые температуры сохранятся», — пояснил синоптик в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».
При этом неделя с 19 по 24 ноября в Свердловской области ожидается теплой, а температура, по прогнозам синоптиков, будет выше нормы. Небольшие осадки в виде мокрого снега вероятны в западных районах региона.
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