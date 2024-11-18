В Свердловской области температура воздуха будет выше нормы

В Свердловской области температура воздуха ожидается выше нормы на 6-8 градусов. Неделя с 18 по 24 ноября будет теплой, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Наступившая неделя в Свердловской области ожидается исключительно теплой, с ежедневными оттепелями. Температура воздуха прогнозируется выше нормы на 6-8 градусов», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Температура воздуха будет стабильно оставаться выше нуля. Небольшие осадки в виде мокрого снега вероятны в западных районах области, рассказал Пулин.
Синоптик отметил, что ослабление ветра ожидается в среду, после того как через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Прохождение фронта будет сопровождаться снегом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!