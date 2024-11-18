18 ноября 2024

В Свердловской области температура воздуха будет выше нормы

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Дендропарк на улице Первомайская. Екатеринбург, снег, деревья, лес, солнечный свет
Температура воздуха будет оставаться выше нуля Фото:

В Свердловской области температура воздуха ожидается выше нормы на 6-8 градусов. Неделя с 18 по 24 ноября будет теплой, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Наступившая неделя в Свердловской области ожидается исключительно теплой, с ежедневными оттепелями. Температура воздуха прогнозируется выше нормы на 6-8 градусов», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура воздуха будет стабильно оставаться выше нуля. Небольшие осадки в виде мокрого снега вероятны в западных районах области, рассказал Пулин.

Синоптик отметил, что ослабление ветра ожидается в среду, после того как через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Прохождение фронта будет сопровождаться снегом.

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В Свердловской области температура воздуха ожидается выше нормы на 6-8 градусов. Неделя с 18 по 24 ноября будет теплой, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Наступившая неделя в Свердловской области ожидается исключительно теплой, с ежедневными оттепелями. Температура воздуха прогнозируется выше нормы на 6-8 градусов», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Температура воздуха будет стабильно оставаться выше нуля. Небольшие осадки в виде мокрого снега вероятны в западных районах области, рассказал Пулин. Синоптик отметил, что ослабление ветра ожидается в среду, после того как через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Прохождение фронта будет сопровождаться снегом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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