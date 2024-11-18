Старейший ювелирный завод закрыл магазин в городе ХМАО

В Нижневартовске закрылся магазин Московского ювелирного завода, сообщили URA.RU покупатели. Фирма является одной из самых старейших на российском рынке украшений.
«Магазин, который был в торговом центре „Грин Парк“, закрылся», — рассказал URA.RU один из нижневартовцев. Информация о данной точке пропала с сайта ТЦ и онлайн-справочников.
По словам другого покупателя, клиенты также получили рассылку о закрытии точки. В ней уточняется, что магазин перенесли в другой торговый центр города. Агентство попросило прокомментировать информацию в самой компании. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирает популярность трудоустройство в сферу ювелирного бизнеса. На фоне роста зарплат в отрасли за прошлый год интерес югорчан к подобным вакансиям увеличился более чем на 40%.
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