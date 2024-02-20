В ХМАО выросла популярность работы в ювелирном бизнесе из-за высоких зарплат

21 февраля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Среди югорчан набирает популярность работа в сфере ювелирного бизнеса Фото: Илья Московец © URA.RU У жителей ХМАО набирает популярность трудоустройство в сферу ювелирного бизнеса. На фоне роста зарплат в отрасли за прошлый год интерес югорчан к подобным вакансиям увеличился более чем на 40%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «Для Югры это достаточно редкая профессия, которая пользуется спросом у соискателей. Так, в 2023 году интерес кандидатов к вакансиям для ювелиров, размещенным в ХМАО на „Авито Работе“, увеличился на 41% по сравнению с 2022 годом», — говорится в исследовании. Зарплата в сфере ювелирного бизнеса год к году поднялась на 25%. В среднем по стране работникам готовы платить около 75 тысяч рублей. А на топовых позициях сотрудники могут зарабатывать до 250 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упали зарплаты работников ювелирной сферы. Тогда речь шла о начале 2023 года. Причем в это же время спрос на персонал повысился на 20%. Чаще всего работодатели искали сотрудников с опытом продаж.

У жителей ХМАО набирает популярность трудоустройство в сферу ювелирного бизнеса. На фоне роста зарплат в отрасли за прошлый год интерес югорчан к подобным вакансиям увеличился более чем на 40%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «Для Югры это достаточно редкая профессия, которая пользуется спросом у соискателей. Так, в 2023 году интерес кандидатов к вакансиям для ювелиров, размещенным в ХМАО на „Авито Работе“, увеличился на 41% по сравнению с 2022 годом», — говорится в исследовании. Зарплата в сфере ювелирного бизнеса год к году поднялась на 25%. В среднем по стране работникам готовы платить около 75 тысяч рублей. А на топовых позициях сотрудники могут зарабатывать до 250 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упали зарплаты работников ювелирной сферы. Тогда речь шла о начале 2023 года. Причем в это же время спрос на персонал повысился на 20%. Чаще всего работодатели искали сотрудников с опытом продаж.