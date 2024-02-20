20 февраля 2024

В ХМАО выросла популярность работы в ювелирном бизнесе из-за высоких зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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День предпринимательства в доме Севастьянова. Екатеринбург, ювелирные украшения
Среди югорчан набирает популярность работа в сфере ювелирного бизнеса Фото:

У жителей ХМАО набирает популярность трудоустройство в сферу ювелирного бизнеса. На фоне роста зарплат в отрасли за прошлый год интерес югорчан к подобным вакансиям увеличился более чем на 40%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».

«Для Югры это достаточно редкая профессия, которая пользуется спросом у соискателей. Так, в 2023 году интерес кандидатов к вакансиям для ювелиров, размещенным в ХМАО на „Авито Работе“, увеличился на 41% по сравнению с 2022 годом», — говорится в исследовании.

Зарплата в сфере ювелирного бизнеса год к году поднялась на 25%. В среднем по стране работникам готовы платить около 75 тысяч рублей. А на топовых позициях сотрудники могут зарабатывать до 250 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упали зарплаты работников ювелирной сферы. Тогда речь шла о начале 2023 года. Причем в это же время спрос на персонал повысился на 20%. Чаще всего работодатели искали сотрудников с опытом продаж.

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У жителей ХМАО набирает популярность трудоустройство в сферу ювелирного бизнеса. На фоне роста зарплат в отрасли за прошлый год интерес югорчан к подобным вакансиям увеличился более чем на 40%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа». «Для Югры это достаточно редкая профессия, которая пользуется спросом у соискателей. Так, в 2023 году интерес кандидатов к вакансиям для ювелиров, размещенным в ХМАО на „Авито Работе“, увеличился на 41% по сравнению с 2022 годом», — говорится в исследовании. Зарплата в сфере ювелирного бизнеса год к году поднялась на 25%. В среднем по стране работникам готовы платить около 75 тысяч рублей. А на топовых позициях сотрудники могут зарабатывать до 250 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упали зарплаты работников ювелирной сферы. Тогда речь шла о начале 2023 года. Причем в это же время спрос на персонал повысился на 20%. Чаще всего работодатели искали сотрудников с опытом продаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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