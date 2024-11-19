19 ноября 2024

В челябинском районе нашли способ поднять зарплату чиновникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Распоряжение о преобразовании муниципалитета в округ главе Нагайбакского района Егору Тимофееву (на фото слева) дал губернатор Алексей Текслер (на фото справа)
Распоряжение о преобразовании муниципалитета в округ главе Нагайбакского района Егору Тимофееву (на фото слева) дал губернатор Алексей Текслер (на фото справа) Фото:

Депутаты райсобрания Нагайбакского района (Челябинская область) 20 ноября приняли решение о преобразовании муниципалитета в округ. Как заявил глава района Егор Тимофеев, изменение статуса района может привести к увеличению зарплат местным чиновникам и разгрузит их от написания отчетов.

«Инициативу о преобразовании муниципалитета в округ выдвинула администрация района. При этом предполагается, что произойдут кардинальные изменения в управлении районом. Как отметил глава района, необходимо укомплектовать окружную администрацию квалифицированными, деятельными специалистами, а также значительно повысить уровень заработной платы, ведь она в последние годы находится на уровне МРОТ, что привело к дефициту кадров», — сообщает районная газета «Всходы».

Кроме того, Тимофеев считает, что преобразование приведет к снижению бюрократической нагрузки на сотрудников, так как в настоящее время работники администрации часть времени тратят, отвечая на официальные письма и составляя отчеты. Из-за этого район не успевает подготовить документы для участия в областных и федеральных программах.

При этом органы местного самоуправления в поселениях после преобразования в округ останутся, то есть сокращения и оптимизации не будет. Но будут упразднены советы депутатов поселений. Депутаты единогласно поддержали предложение. Решение будет обсуждено на публичных слушаниях в поселениях, а затем на районных публичных слушаниях. Если жители района его одобрят, то изменения будут реализованы.

О преобразовании всех оставшихся 23 районов Челябинской области в округа губернатор Алексей Текслер объявил на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября. Ранее в округа были преобразованы четыре муниципалитета — Коркинский, Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.

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Депутаты райсобрания Нагайбакского района (Челябинская область) 20 ноября приняли решение о преобразовании муниципалитета в округ. Как заявил глава района Егор Тимофеев, изменение статуса района может привести к увеличению зарплат местным чиновникам и разгрузит их от написания отчетов. «Инициативу о преобразовании муниципалитета в округ выдвинула администрация района. При этом предполагается, что произойдут кардинальные изменения в управлении районом. Как отметил глава района, необходимо укомплектовать окружную администрацию квалифицированными, деятельными специалистами, а также значительно повысить уровень заработной платы, ведь она в последние годы находится на уровне МРОТ, что привело к дефициту кадров», — сообщает районная газета «Всходы». Кроме того, Тимофеев считает, что преобразование приведет к снижению бюрократической нагрузки на сотрудников, так как в настоящее время работники администрации часть времени тратят, отвечая на официальные письма и составляя отчеты. Из-за этого район не успевает подготовить документы для участия в областных и федеральных программах. При этом органы местного самоуправления в поселениях после преобразования в округ останутся, то есть сокращения и оптимизации не будет. Но будут упразднены советы депутатов поселений. Депутаты единогласно поддержали предложение. Решение будет обсуждено на публичных слушаниях в поселениях, а затем на районных публичных слушаниях. Если жители района его одобрят, то изменения будут реализованы. О преобразовании всех оставшихся 23 районов Челябинской области в округа губернатор Алексей Текслер объявил на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 13 ноября. Ранее в округа были преобразованы четыре муниципалитета — Коркинский, Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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