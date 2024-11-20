В городе ХМАО жилой район остался без света

Электричество отключили в микрорайоне «Финский» (архивное фото)
В Югорске (ХМОА) отключили свет в микрорайоне «Финский». На месте уже работают коммунальные службы, сообщила мэрия города.
«В микрорайоне „Финский“ произошло отключение электроэнергии. В настоящее время специалисты „ЮРЭСК“ проводят восстановительные работы по подключению электроэнергии», — говорится в публикации telegram-канале «Наш Югорск».
В случае проблем жителям посоветовали обращаться в единую диспетчерскую службу. Звонки принимают по номеру 112.
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