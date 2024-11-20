В городе ХМАО жилой район остался без света

В микрорайоне Югорска отключили электроэнергию
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Электричество отключили в микрорайоне «Финский» (архивное фото)
Электричество отключили в микрорайоне «Финский» (архивное фото) Фото:

В Югорске (ХМОА) отключили свет в микрорайоне «Финский». На месте уже работают коммунальные службы, сообщила мэрия города.

«В микрорайоне „Финский“ произошло отключение электроэнергии. В настоящее время специалисты „ЮРЭСК“ проводят восстановительные работы по подключению электроэнергии», — говорится в публикации telegram-канале «Наш Югорск».

В случае проблем жителям посоветовали обращаться в единую диспетчерскую службу. Звонки принимают по номеру 112.

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В Югорске (ХМОА) отключили свет в микрорайоне «Финский». На месте уже работают коммунальные службы, сообщила мэрия города. «В микрорайоне „Финский“ произошло отключение электроэнергии. В настоящее время специалисты „ЮРЭСК“ проводят восстановительные работы по подключению электроэнергии», — говорится в публикации telegram-канале «Наш Югорск». В случае проблем жителям посоветовали обращаться в единую диспетчерскую службу. Звонки принимают по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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