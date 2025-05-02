02 мая 2025

Ветер разрушил спортивный комплекс в Ханты-Мансийске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрушения были обнаружены утром
Разрушения были обнаружены утром Фото:

Ветер в Ханты-Мансийске разрушил фасад муниципального спортивного комплекса «Дружба». Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Ветер разрушил СК „Дружба“. Река шла, ветер дул, но вообще он и так разваливается», — рассказал источник.

По его словам, разрушения были обнаружены утром. URA.RU направило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

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Ветер в Ханты-Мансийске разрушил фасад муниципального спортивного комплекса «Дружба». Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Ветер разрушил СК „Дружба“. Река шла, ветер дул, но вообще он и так разваливается», — рассказал источник. По его словам, разрушения были обнаружены утром. URA.RU направило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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