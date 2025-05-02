Разрушения были обнаружены утром
Ветер в Ханты-Мансийске разрушил фасад муниципального спортивного комплекса «Дружба». Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«Ветер разрушил СК „Дружба“. Река шла, ветер дул, но вообще он и так разваливается», — рассказал источник.
По его словам, разрушения были обнаружены утром. URA.RU направило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
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