02 мая 2025

Кухарук возложил цветы к обновленному Мемориалу Памяти в Урае. Видео

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Открытие Мемориала состоялось 3 мая
Открытие Мемориала состоялось 3 мая Фото:

В Урае (ХМАО) 3 мая прошло торжественное открытие обновленный Мемориал Памяти, посвященного героям Великой Отечественной войны. Цветы к памятнику возложил губернатор округа Руслан Кухарук.

«Накануне 80-й годовщины Великой Победы вместе с ветеранскими организациями, общественниками и неравнодушными жителями Урая открыли обновленный Мемориал Памяти. Спасибо всем, кто принимал участие в работе над этим значимым проектом», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

В рамках реконструкции у подножия стелы с именами 440 героев была заложена капсула с землей, привезенной с мест кровопролитных сражений. Мемориал создан благодаря поддержке горожан в рамках Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды и соглашению с ПАО «ЛУКОЙЛ», отметил глава Югры.

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В Урае (ХМАО) 3 мая прошло торжественное открытие обновленный Мемориал Памяти, посвященного героям Великой Отечественной войны. Цветы к памятнику возложил губернатор округа Руслан Кухарук. «Накануне 80-й годовщины Великой Победы вместе с ветеранскими организациями, общественниками и неравнодушными жителями Урая открыли обновленный Мемориал Памяти. Спасибо всем, кто принимал участие в работе над этим значимым проектом», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. В рамках реконструкции у подножия стелы с именами 440 героев была заложена капсула с землей, привезенной с мест кровопролитных сражений. Мемориал создан благодаря поддержке горожан в рамках Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды и соглашению с ПАО «ЛУКОЙЛ», отметил глава Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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