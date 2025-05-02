В Урае (ХМАО) 3 мая прошло торжественное открытие обновленный Мемориал Памяти, посвященного героям Великой Отечественной войны. Цветы к памятнику возложил губернатор округа Руслан Кухарук.
«Накануне 80-й годовщины Великой Победы вместе с ветеранскими организациями, общественниками и неравнодушными жителями Урая открыли обновленный Мемориал Памяти. Спасибо всем, кто принимал участие в работе над этим значимым проектом», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
В рамках реконструкции у подножия стелы с именами 440 героев была заложена капсула с землей, привезенной с мест кровопролитных сражений. Мемориал создан благодаря поддержке горожан в рамках Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды и соглашению с ПАО «ЛУКОЙЛ», отметил глава Югры.
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