04 мая 2025

Skype окончательно прекратил свое существование

© Служба новостей «URA.RU»
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Сервис для общения перестанет работать с 5 мая
Сервис для общения перестанет работать с 5 мая Фото:

Платформа Skype прекращает работать с 5 мая 2025 года. Это говорится в рассылке, которую получили пользователи. 

«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия», — сообщается в рассылке. Ее цитирует ТАСС. 

Пользователи смогут экспортировать контакты и переписку из Skype в сервис для коммуникации и совместной работы Teams, сохранив свои логин и пароль. Данные в Skype автоматически удалятся в январе 2026 года, но пользователи могут сохранить их отдельно, не переходя в Teams.

Skype был запущен в 2003 году и перешел в собственность Microsoft в 2011 году. После покупки компания постепенно интегрировала сервис в свои продукты и ранее уже прекращала поддержку других коммуникационных платформ, таких как Windows Live Messenger.

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Платформа Skype прекращает работать с 5 мая 2025 года. Это говорится в рассылке, которую получили пользователи.  «Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия», — сообщается в рассылке. Ее цитирует ТАСС.  Пользователи смогут экспортировать контакты и переписку из Skype в сервис для коммуникации и совместной работы Teams, сохранив свои логин и пароль. Данные в Skype автоматически удалятся в январе 2026 года, но пользователи могут сохранить их отдельно, не переходя в Teams. Skype был запущен в 2003 году и перешел в собственность Microsoft в 2011 году. После покупки компания постепенно интегрировала сервис в свои продукты и ранее уже прекращала поддержку других коммуникационных платформ, таких как Windows Live Messenger.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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