В Сургуте (ХМАО) 1 мая водитель во дворе ЖК «Голд Фиш» во время парковки повредил два автомобиля. Очевидцы в соцсети поделились кадрами ДТП, а также сообщили, что нарушитель был пьян.
«Вот товарищ разбил две машины — парковался пьяный», — сообщают очевидцы в telegram-канале «МДПС86 Сургут». Все произошло в ЖК «Голд Фиш» 1 мая. В машине с нарушителем на пассажирском сидении находилось трое маленьких детей. Все они, судя по видео, были не пристегнуты ремнями безопасности.
В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о ДТП. В ведомстве также уточнили, что личность водителя установлена. От медицинского освидетельствования он отказался. Помимо этого, отсутствовал полис ОСАГО. За эти нарушения, а также за неправильную перевозку пассажиров водитель получил штрафы, а машина помещена на штрафстоянку.
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