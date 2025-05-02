02 мая 2025

Житель Сургута устроил массовое ДТП во дворе дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель от медосвидетельствования отказался
Водитель от медосвидетельствования отказался Фото:

В Сургуте (ХМАО) 1 мая водитель во дворе ЖК «Голд Фиш» во время парковки повредил два автомобиля. Очевидцы в соцсети поделились кадрами ДТП, а также сообщили, что нарушитель был пьян.

«Вот товарищ разбил две машины — парковался пьяный», — сообщают очевидцы в telegram-канале «МДПС86 Сургут». Все произошло в ЖК «Голд Фиш» 1 мая. В машине с нарушителем на пассажирском сидении находилось трое маленьких детей. Все они, судя по видео, были не пристегнуты ремнями безопасности.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о ДТП. В ведомстве также уточнили, что личность водителя установлена. От медицинского освидетельствования он отказался. Помимо этого, отсутствовал полис ОСАГО. За эти нарушения, а также за неправильную перевозку пассажиров водитель получил штрафы, а машина помещена на штрафстоянку.

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В Сургуте (ХМАО) 1 мая водитель во дворе ЖК «Голд Фиш» во время парковки повредил два автомобиля. Очевидцы в соцсети поделились кадрами ДТП, а также сообщили, что нарушитель был пьян. «Вот товарищ разбил две машины — парковался пьяный», — сообщают очевидцы в telegram-канале «МДПС86 Сургут». Все произошло в ЖК «Голд Фиш» 1 мая. В машине с нарушителем на пассажирском сидении находилось трое маленьких детей. Все они, судя по видео, были не пристегнуты ремнями безопасности. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о ДТП. В ведомстве также уточнили, что личность водителя установлена. От медицинского освидетельствования он отказался. Помимо этого, отсутствовал полис ОСАГО. За эти нарушения, а также за неправильную перевозку пассажиров водитель получил штрафы, а машина помещена на штрафстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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