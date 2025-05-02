02 мая 2025

В МЧС предупредили жителей ХМАО об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки ожидаются в западной части округа
Осадки ожидаются в западной части округа Фото:

На территории ХМАО в западной половине в ночь на 4 мая ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об неблагоприятной погоде предупредили в окружном Управлении МЧС.

«Ночью 4 мая местами по западной половине Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются сильные осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега», — сообщается в telegram-канале ведомства. По прогнозу синоптиков, непогода коснется жителей Березовского, Советского, Кондинского района, а также Урая и Советского.

Ранее в Ханты-Мансийске уже фиксировались аномальные осадки — 29 апреля в городе выпало более 32 миллиметров снега, что стало рекордом за последние полвека. На майские праздники синоптики также прогнозировали потепление, однако погодные аномалии продолжаются.

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На территории ХМАО в западной половине в ночь на 4 мая ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об неблагоприятной погоде предупредили в окружном Управлении МЧС. «Ночью 4 мая местами по западной половине Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются сильные осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега», — сообщается в telegram-канале ведомства. По прогнозу синоптиков, непогода коснется жителей Березовского, Советского, Кондинского района, а также Урая и Советского. Ранее в Ханты-Мансийске уже фиксировались аномальные осадки — 29 апреля в городе выпало более 32 миллиметров снега, что стало рекордом за последние полвека. На майские праздники синоптики также прогнозировали потепление, однако погодные аномалии продолжаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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