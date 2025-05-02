В МЧС предупредили жителей ХМАО об опасной погоде

На территории ХМАО в западной половине в ночь на 4 мая ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об неблагоприятной погоде предупредили в окружном Управлении МЧС.
«Ночью 4 мая местами по западной половине Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются сильные осадки смешанного характера в виде дождя и мокрого снега», — сообщается в telegram-канале ведомства. По прогнозу синоптиков, непогода коснется жителей Березовского, Советского, Кондинского района, а также Урая и Советского.
Ранее в Ханты-Мансийске уже фиксировались аномальные осадки — 29 апреля в городе выпало более 32 миллиметров снега, что стало рекордом за последние полвека. На майские праздники синоптики также прогнозировали потепление, однако погодные аномалии продолжаются.
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