02 мая 2025
01 мая 2025

В ХМАО собака набросилась на двоих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Это не первое нападение бродячего пса на детей
Это не первое нападение бродячего пса на детей Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячей собаки на двух несовершеннолетних девочек в поселке Высоком (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В социальной сети сообщается, что 1 мая текущего года бродячая собака набросилась на двух несовершеннолетних девочек, укусив одну из них за ногу. Отмечается, что данный случай не единичный, ранее собака нападала на детей других местных жителей», — опубликовано в telegram-канале ведомства.

По информации окружного Управления СК РФ, по данному факту уже организована процессуальная проверка. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства. 

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячей собаки на двух несовершеннолетних девочек в поселке Высоком (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В социальной сети сообщается, что 1 мая текущего года бродячая собака набросилась на двух несовершеннолетних девочек, укусив одну из них за ногу. Отмечается, что данный случай не единичный, ранее собака нападала на детей других местных жителей», — опубликовано в telegram-канале ведомства. По информации окружного Управления СК РФ, по данному факту уже организована процессуальная проверка. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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