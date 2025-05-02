В ХМАО собака набросилась на двоих детей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячей собаки на двух несовершеннолетних девочек в поселке Высоком (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В социальной сети сообщается, что 1 мая текущего года бродячая собака набросилась на двух несовершеннолетних девочек, укусив одну из них за ногу. Отмечается, что данный случай не единичный, ранее собака нападала на детей других местных жителей», — опубликовано в telegram-канале ведомства.
По информации окружного Управления СК РФ, по данному факту уже организована процессуальная проверка. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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