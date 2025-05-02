02 мая 2025
01 мая 2025

В ХМАО вырос спрос на перегон автомобилей на треть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весной в ХМАО вырос спрос на услуги автоперегонщиков (архивное фото)
Весной в ХМАО вырос спрос на услуги автоперегонщиков (архивное фото) Фото:

В ХМАО растет спрос на перегон автомобилей и услуги авто консультантов. Весной международные автоперевозки выросли на 22%, спрос на услуги водителей-перегонщиков увеличился на 31%, а на перевозку автовозами — на 5%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

«Многие россияне не пользуются личным транспортом в холодное время года и откладывают покупку до марта. Соответственно, весной растет популярность услуг водителей-перегонщиков и автоконсультантов, которые помогают с диагностикой транспортного средства перед покупкой и его оценкой», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

На вторичном авторынке региона отмечен рост интереса к автомобилям с пробегом на 7,9%. Особенно высокий спрос зафиксирован на марки Nissan (+30,1%), Hyundai (+25,3%) и LADA (+12,8%).

Параллельно вырос спрос на услуги автоконсультантов: диагностика автомобилей перед покупкой стала популярнее на 50%, а оценка рыночной стоимости — на 7%. Предложение услуг по диагностике увеличилось на 75%. Также на 8% вырос спрос на услуги транспортных брокеров, помогающих с продажей автомобилей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО растет спрос на перегон автомобилей и услуги авто консультантов. Весной международные автоперевозки выросли на 22%, спрос на услуги водителей-перегонщиков увеличился на 31%, а на перевозку автовозами — на 5%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «Многие россияне не пользуются личным транспортом в холодное время года и откладывают покупку до марта. Соответственно, весной растет популярность услуг водителей-перегонщиков и автоконсультантов, которые помогают с диагностикой транспортного средства перед покупкой и его оценкой», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. На вторичном авторынке региона отмечен рост интереса к автомобилям с пробегом на 7,9%. Особенно высокий спрос зафиксирован на марки Nissan (+30,1%), Hyundai (+25,3%) и LADA (+12,8%). Параллельно вырос спрос на услуги автоконсультантов: диагностика автомобилей перед покупкой стала популярнее на 50%, а оценка рыночной стоимости — на 7%. Предложение услуг по диагностике увеличилось на 75%. Также на 8% вырос спрос на услуги транспортных брокеров, помогающих с продажей автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...