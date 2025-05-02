В ХМАО вырос спрос на перегон автомобилей на треть

В ХМАО растет спрос на перегон автомобилей и услуги авто консультантов. Весной международные автоперевозки выросли на 22%, спрос на услуги водителей-перегонщиков увеличился на 31%, а на перевозку автовозами — на 5%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«Многие россияне не пользуются личным транспортом в холодное время года и откладывают покупку до марта. Соответственно, весной растет популярность услуг водителей-перегонщиков и автоконсультантов, которые помогают с диагностикой транспортного средства перед покупкой и его оценкой», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
На вторичном авторынке региона отмечен рост интереса к автомобилям с пробегом на 7,9%. Особенно высокий спрос зафиксирован на марки Nissan (+30,1%), Hyundai (+25,3%) и LADA (+12,8%).
Параллельно вырос спрос на услуги автоконсультантов: диагностика автомобилей перед покупкой стала популярнее на 50%, а оценка рыночной стоимости — на 7%. Предложение услуг по диагностике увеличилось на 75%. Также на 8% вырос спрос на услуги транспортных брокеров, помогающих с продажей автомобилей.
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