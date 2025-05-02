Авиакомпания из ХМАО анонсировала рейсы в Беларусь

Авиакомпания Utair заключила соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком Belavia. Теперь пассажиры авиакомпании из ХМАО летать в Минск и Гомель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Utair.
«Авиакомпания заключила код-шеринговое соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком — Авиакомпанией Belavia. Теперь пассажирам Utair стали доступны рейсы в Минск и Гомель», — говорится в сообщении.
Согласно соглашению, рейсы из Белоруссии до стыковочных аэропортов Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани, будет выполнять компания Belavia. После этого пассажиры смогут продолжить путешествие по всем маршрутам Utair.
Рейсы в Минск из российских городов были возобновлены в марте 2024 года, после чего они сразу стали пользоваться высоким спросом у туристов. Так билеты на первые рейсы из Челябинска были раскуплены почти полностью.
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