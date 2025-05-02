02 мая 2025

Авиакомпания из ХМАО анонсировала рейсы в Беларусь

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры смогут улететь в Минск и Гомель
Пассажиры смогут улететь в Минск и Гомель Фото:

Авиакомпания Utair заключила соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком Belavia. Теперь пассажиры авиакомпании из ХМАО летать в Минск и Гомель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Utair.

«Авиакомпания заключила код-шеринговое соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком — Авиакомпанией Belavia. Теперь пассажирам Utair стали доступны рейсы в Минск и Гомель», — говорится в сообщении.

Согласно соглашению, рейсы из Белоруссии до стыковочных аэропортов Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани, будет выполнять компания Belavia. После этого пассажиры смогут продолжить путешествие по всем маршрутам Utair.

Рейсы в Минск из российских городов были возобновлены в марте 2024 года, после чего они сразу стали пользоваться высоким спросом у туристов. Так билеты на первые рейсы из Челябинска были раскуплены почти полностью.

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Авиакомпания Utair заключила соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком Belavia. Теперь пассажиры авиакомпании из ХМАО летать в Минск и Гомель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Utair. «Авиакомпания заключила код-шеринговое соглашение с национальным белорусским авиаперевозчиком — Авиакомпанией Belavia. Теперь пассажирам Utair стали доступны рейсы в Минск и Гомель», — говорится в сообщении. Согласно соглашению, рейсы из Белоруссии до стыковочных аэропортов Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани, будет выполнять компания Belavia. После этого пассажиры смогут продолжить путешествие по всем маршрутам Utair. Рейсы в Минск из российских городов были возобновлены в марте 2024 года, после чего они сразу стали пользоваться высоким спросом у туристов. Так билеты на первые рейсы из Челябинска были раскуплены почти полностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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