02 мая 2025

Зрители в ХМАО скупают билеты на блокбастер о сражении за Брестскую крепость

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильм «В списках не значился» поступил в прокат 1 мая и сразу ворвался в топ у жителей ХМАО
Фильм «В списках не значился» поступил в прокат 1 мая и сразу ворвался в топ у жителей ХМАО Фото:

У жителей ХМАО одним из самых популярных фильмов в текущие праздничные дни стала выпущенная в прокат 1 мая военная драма «В списках не значился». За первые дни лента заработала в местных кинозалах более 2,3 миллиона рублей.

«За уикенд с 1 по 3 мая фильм „В списках не значился“ посмотрели 5449 зрителей. Сборы составили около 2316 тысяч рублей», — следует из данных портала ЕАИС. Картина рассказывает о первых месяцах войны и сражении за Брестскую крепость. Одну из главных ролей исполняет Владимир Машков.

Вместе с этим топ югорского кинопроката возглавила еще одна отечественная новинка «Кракен». Фантастический приключенческий фильм, рассказывающий о подводном чудище, которое захватило подлодку с секретным оружием, посмотрело почти четыре тысячи зрителей. Картина с Александром Петровым в главной роли заработала за это время более 1,7 миллиона рублей.

Замыкает тройку популярных фильмов российская комедия «Батя 2. Дед». Главные роли в ней сыграли Владимир Вдовиченков и Евгений Цыганов. Сборы картины в прокате составили около 940 тысяч рублей.

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У жителей ХМАО одним из самых популярных фильмов в текущие праздничные дни стала выпущенная в прокат 1 мая военная драма «В списках не значился». За первые дни лента заработала в местных кинозалах более 2,3 миллиона рублей. «За уикенд с 1 по 3 мая фильм „В списках не значился“ посмотрели 5449 зрителей. Сборы составили около 2316 тысяч рублей», — следует из данных портала ЕАИС. Картина рассказывает о первых месяцах войны и сражении за Брестскую крепость. Одну из главных ролей исполняет Владимир Машков. Вместе с этим топ югорского кинопроката возглавила еще одна отечественная новинка «Кракен». Фантастический приключенческий фильм, рассказывающий о подводном чудище, которое захватило подлодку с секретным оружием, посмотрело почти четыре тысячи зрителей. Картина с Александром Петровым в главной роли заработала за это время более 1,7 миллиона рублей. Замыкает тройку популярных фильмов российская комедия «Батя 2. Дед». Главные роли в ней сыграли Владимир Вдовиченков и Евгений Цыганов. Сборы картины в прокате составили около 940 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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