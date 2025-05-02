Зрители в ХМАО скупают билеты на блокбастер о сражении за Брестскую крепость

У жителей ХМАО одним из самых популярных фильмов в текущие праздничные дни стала выпущенная в прокат 1 мая военная драма «В списках не значился». За первые дни лента заработала в местных кинозалах более 2,3 миллиона рублей.
«За уикенд с 1 по 3 мая фильм „В списках не значился“ посмотрели 5449 зрителей. Сборы составили около 2316 тысяч рублей», — следует из данных портала ЕАИС. Картина рассказывает о первых месяцах войны и сражении за Брестскую крепость. Одну из главных ролей исполняет Владимир Машков.
Вместе с этим топ югорского кинопроката возглавила еще одна отечественная новинка «Кракен». Фантастический приключенческий фильм, рассказывающий о подводном чудище, которое захватило подлодку с секретным оружием, посмотрело почти четыре тысячи зрителей. Картина с Александром Петровым в главной роли заработала за это время более 1,7 миллиона рублей.
Замыкает тройку популярных фильмов российская комедия «Батя 2. Дед». Главные роли в ней сыграли Владимир Вдовиченков и Евгений Цыганов. Сборы картины в прокате составили около 940 тысяч рублей.
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