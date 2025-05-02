Hoolywood вернулся: жители Нижневартовска записали видеообращение к Кухаруку из-за проекта тротуара

Жители Нижневартовска (ХМАО) вернули буквы Hoollywood на холмы, которые расположены на пустыре по улице Интернациональной. Это сделано в знак протеста против изменения инициативного проекта, который подразумевает создание тротуара по нечетной стороне улицы. Жители записали видеообращение к губернатору ХМАО Руслану Кухаруку с просьбой вмешаться в конфликт.
«Уважаемый Руслан Николаевич Кухарук, мы — жители города Нижневартовска, а конкретно — 7-го микрорайона — являемся инициативной группой инициативного проекта благоустройства тротуарной зоны по четной стороне улицы Интернациональной. Вместо красоты, которую мы заложили в наш инициативный проект, у нас сейчас получается „Хуливуд“. Администрация Нижневартовска вместо нашего видения мероприятий, имеющих приоритетное значение для нас, навязывает свое видение», — говорят вартовчане в видео.
По их словам, вместо натурального камня, чиновники хотят залить тротуар асфальтом или заложить плиткой, также из проекта хотят исключить фонари в классическом стиле и вообще сократить количество точек света. При этом, на реализацию проекта жители самостоятельно собрали более 300 тысяч рублей в качестве софинансирования. «Руслан Николаевич, мы сейчас обращаемся к вам для того, чтобы вы проверили законность действий администрации города Нижневартовска в части навязывания нам своего видения реализации нашего инициативного проекта. Считаем, что действия мэрии нарушают статью 26.1 Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления“» — просят вартовчане.
URA.RU направило запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
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