03 мая 2025

Более 170 артефактов нашли археологи из ХМАО при раскопках в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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При раскопках Обдорской крепости археологи нашли оберег эпохи Полуйского мысового городка
При раскопках Обдорской крепости археологи нашли оберег эпохи Полуйского мысового городка Фото:

По итогам раскопок Обдорской крепости в Салехарде (ЯНАО) в 2024 году, археологами Центра югорской археологии и этнографии СурГУ было обнаружено 174 артефакта. В скором времени они будут переданы в «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского».

«В Центре югорской археологии и этнографии СурГУ завершена обработка артефактов, обнаруженных при исследованиях Обдорской крепости в Салехарде в полевом сезоне 2024 года. Исследователи описали находки в своих научных трудах, провели датировку предметов при помощи сравнительно-типологического анализа и готовят артефакты к передаче музею „Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского“» — выяснил телеканал «Югра ТВ».

Самыми интересными артефактами стали фрагмент судовой цепи, практически сохраненная лампада и оберег эпохи Полуйского мысового городка из клыка медведя. Также были найдены монеты, элементы одежды и обуви, украшения, посуда, железные инструменты, судовые детали и так далее. Сообщается. Что в 2025 году исследования будут продолжены.

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По итогам раскопок Обдорской крепости в Салехарде (ЯНАО) в 2024 году, археологами Центра югорской археологии и этнографии СурГУ было обнаружено 174 артефакта. В скором времени они будут переданы в «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского». «В Центре югорской археологии и этнографии СурГУ завершена обработка артефактов, обнаруженных при исследованиях Обдорской крепости в Салехарде в полевом сезоне 2024 года. Исследователи описали находки в своих научных трудах, провели датировку предметов при помощи сравнительно-типологического анализа и готовят артефакты к передаче музею „Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского“» — выяснил телеканал «Югра ТВ». Самыми интересными артефактами стали фрагмент судовой цепи, практически сохраненная лампада и оберег эпохи Полуйского мысового городка из клыка медведя. Также были найдены монеты, элементы одежды и обуви, украшения, посуда, железные инструменты, судовые детали и так далее. Сообщается. Что в 2025 году исследования будут продолжены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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