Более 170 артефактов нашли археологи из ХМАО при раскопках в Салехарде

По итогам раскопок Обдорской крепости в Салехарде (ЯНАО) в 2024 году, археологами Центра югорской археологии и этнографии СурГУ было обнаружено 174 артефакта. В скором времени они будут переданы в «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского».
«В Центре югорской археологии и этнографии СурГУ завершена обработка артефактов, обнаруженных при исследованиях Обдорской крепости в Салехарде в полевом сезоне 2024 года. Исследователи описали находки в своих научных трудах, провели датировку предметов при помощи сравнительно-типологического анализа и готовят артефакты к передаче музею „Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского“» — выяснил телеканал «Югра ТВ».
Самыми интересными артефактами стали фрагмент судовой цепи, практически сохраненная лампада и оберег эпохи Полуйского мысового городка из клыка медведя. Также были найдены монеты, элементы одежды и обуви, украшения, посуда, железные инструменты, судовые детали и так далее. Сообщается. Что в 2025 году исследования будут продолжены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.