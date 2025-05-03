03 мая 2025
02 мая 2025

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута из-за технической неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Никто из пассажиров и персонала не пострадал
Никто из пассажиров и персонала не пострадал Фото:

Самолет Utair, который должен был совершить рейс Сургут-Уфа вынужден был вернуться с исполнительного старта (часть взлетно-посадочной полосы, откуда взлетает самолет — прим. URA.RU). Такое решение пилот принял в связи с обнаружением технической неисправности.

«Аэропорт Сургут. Возврат с исполнительного старта по причине технической неисправности. Зарулил самостоятельно», — написано в telegram-канале Aviaincident.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

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Самолет Utair, который должен был совершить рейс Сургут-Уфа вынужден был вернуться с исполнительного старта (часть взлетно-посадочной полосы, откуда взлетает самолет — прим. URA.RU). Такое решение пилот принял в связи с обнаружением технической неисправности. «Аэропорт Сургут. Возврат с исполнительного старта по причине технической неисправности. Зарулил самостоятельно», — написано в telegram-канале Aviaincident. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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