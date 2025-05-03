Самолет Utair не смог вылететь из Сургута из-за технической неисправности

Никто из пассажиров и персонала не пострадал
Самолет Utair, который должен был совершить рейс Сургут-Уфа вынужден был вернуться с исполнительного старта (часть взлетно-посадочной полосы, откуда взлетает самолет — прим. URA.RU). Такое решение пилот принял в связи с обнаружением технической неисправности.
«Аэропорт Сургут. Возврат с исполнительного старта по причине технической неисправности. Зарулил самостоятельно», — написано в telegram-канале Aviaincident.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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