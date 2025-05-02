Жители ХМАО стали тратить больше денег на обустройство дач

В Югре ярким трендом стала покупка срубов и других дачных построек — продажи готовых сооружений выросли на 13%, а покупка хозблоков — вдвое. А вот товары для дачного отдыха в регионе сейчас менее востребованы, об этом говорят исследования аналитиков «Авито».
«Ярким трендом на платформе в 1 квартале стала покупка срубов и других дачных построек. Продажи готовых сооружений на Авито выросли на 13%, в два раза чаще по сравнению с 2024-ым стали покупать хозблоки, их цена в среднем 52 тысячи рублей», — рассказали аналитики URA.RU.
Более, чем в полтора раза выросли продажи беседок — их покупали в среднем за 59 000 рублей. На 15% выросли продажи теплиц — в среднем на площадке они стоили 18 000 рублей. Также на 8% выросли продажи готовых навесов — их покупали в среднем за 25 000 рублей. На 6% чаще стали покупать бани — готовые постройки обходились в среднем в 250 000 рублей.
В категории «Сантехника и водоснабжение» сильнее всего выросли продажи товаров для бань, саун и бассейнов — на 48%. Также в два раза выросли продажи отопительных систем, в среднем они обходились в 23 000 рублей. На 62% выросли продажи обогревателей, а печи и камины стали покупать чаще на 6%.
«Треть из тех, кто будет отдыхать на даче, займутся дачными работами. В целом тренд на покупки в первом квартале говорит о том, что пользователи „Авито“ увлеклись обустройством дач», — пояснили эксперты.
Жители региона в два раза чаще стали покупать грабли, на 46% чаще — вилы, продажи лопат выросли на 18%. Что касается товаров для отдыха, то продажи мангалов за минувший месяц выросли на 44%. На 33% чаще стали покупать грили-барбекю, на треть Также выросли продажи углей и решеток для гриля, казаны.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО цены на теплицы в преддверии сезона растут. Сейчас цена изделия среднего размера может превышать 45 тысяч рублей.
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