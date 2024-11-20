Спрос на бухгалтеров резко вырос в Челябинске

Спрос на услуги бухгалтеров осенью 2024 года увеличился на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU 21 ноября рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«В Челябинской области осенью 2024 года спрос на услуги бухгалтеров увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложений — на 40%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Ведение бухгалтерского учета стало одной из самых востребованных услуг на рынке. За год количество предложений увеличилось на 49%. Бизнес часто отдает на аутсорс ведение кадрового учета — спрос вырос на 50%.
На 35% увеличился спрос компаний на услуги внешних специалистов по расчету и начислению зарплаты и подготовку отчетности по ней. Количество объявлений от бухгалтеров, которые готовы выполнять такую работу выросло на 71%.
Спрос на услуги бухгалтеров, работающих на аутсорсинге, в Челябинской области в июне 2024 года возрос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». Организации стали чаще оптимизировать затраты на штатную бухгалтерию, считают там.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!