20 ноября 2024

Спрос на бухгалтеров резко вырос в Челябинске

Спрос на бухгалтеров вырос на 30% в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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На 35% увеличился спрос на услуги внешних специалистов по начислению зарплаты
На 35% увеличился спрос на услуги внешних специалистов по начислению зарплаты Фото:

Спрос на услуги бухгалтеров осенью 2024 года увеличился на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU 21 ноября рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

«В Челябинской области осенью 2024 года спрос на услуги бухгалтеров увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложений — на 40%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Ведение бухгалтерского учета стало одной из самых востребованных услуг на рынке. За год количество предложений увеличилось на 49%. Бизнес часто отдает на аутсорс ведение кадрового учета — спрос вырос на 50%.

На 35% увеличился спрос компаний на услуги внешних специалистов по расчету и начислению зарплаты и подготовку отчетности по ней. Количество объявлений от бухгалтеров, которые готовы выполнять такую работу выросло на 71%.

Спрос на услуги бухгалтеров, работающих на аутсорсинге, в Челябинской области в июне 2024 года возрос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». Организации стали чаще оптимизировать затраты на штатную бухгалтерию, считают там.

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Спрос на услуги бухгалтеров осенью 2024 года увеличился на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом URA.RU 21 ноября рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». «В Челябинской области осенью 2024 года спрос на услуги бухгалтеров увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложений — на 40%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Ведение бухгалтерского учета стало одной из самых востребованных услуг на рынке. За год количество предложений увеличилось на 49%. Бизнес часто отдает на аутсорс ведение кадрового учета — спрос вырос на 50%. На 35% увеличился спрос компаний на услуги внешних специалистов по расчету и начислению зарплаты и подготовку отчетности по ней. Количество объявлений от бухгалтеров, которые готовы выполнять такую работу выросло на 71%. Спрос на услуги бухгалтеров, работающих на аутсорсинге, в Челябинской области в июне 2024 года возрос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе «Авито Услуги». Организации стали чаще оптимизировать затраты на штатную бухгалтерию, считают там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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