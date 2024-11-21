21 ноября 2024

Полицейские ХМАО поймали 18-летнего хакера из Дагестана

Хакер из Дагестана оформлял кредиты на жителей ХМАО через «Госуслуги»
© Служба новостей «URA.RU»
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Уроженец Дагестана взламывал аккаунты жителей ХМАО и оформлял кредиты
Уроженец Дагестана взламывал аккаунты жителей ХМАО и оформлял кредиты Фото:

Полицейские из ХМАО вычислили и поймали 18-летнего хакера из Дагестана, который оформлял микрокредиты на жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Злоумышленник приобрел в теневом сегменте интернета базу данных, содержащую сохраненные логины, пароли и персональные данные не менее сотни граждан. Он подбирал пароль и авторизовывался на госуслугах под чужими персональными данными и оформлял кредиты. Полученные преступным путем средства он выводил на свои счета», — сообщили в полиции.

От его действий пострадали четверо жителей ХМАО, еще шесть человек оказались жителями другого региона. В отношении хакера возбудили два уголовных дела по статье о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Самая суровая санкция за обе эти статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начала распространяться новая схема кражи денег интернет-мошенниками. Югорчанам начали приходить СМС-сообщения, в которых написано, что правительство якобы выпустило распоряжение об удержании части зарплаты для поддержки СВО.

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Полицейские из ХМАО вычислили и поймали 18-летнего хакера из Дагестана, который оформлял микрокредиты на жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «Злоумышленник приобрел в теневом сегменте интернета базу данных, содержащую сохраненные логины, пароли и персональные данные не менее сотни граждан. Он подбирал пароль и авторизовывался на госуслугах под чужими персональными данными и оформлял кредиты. Полученные преступным путем средства он выводил на свои счета», — сообщили в полиции. От его действий пострадали четверо жителей ХМАО, еще шесть человек оказались жителями другого региона. В отношении хакера возбудили два уголовных дела по статье о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Самая суровая санкция за обе эти статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начала распространяться новая схема кражи денег интернет-мошенниками. Югорчанам начали приходить СМС-сообщения, в которых написано, что правительство якобы выпустило распоряжение об удержании части зарплаты для поддержки СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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