Полицейские ХМАО поймали 18-летнего хакера из Дагестана

Полицейские из ХМАО вычислили и поймали 18-летнего хакера из Дагестана, который оформлял микрокредиты на жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«Злоумышленник приобрел в теневом сегменте интернета базу данных, содержащую сохраненные логины, пароли и персональные данные не менее сотни граждан. Он подбирал пароль и авторизовывался на госуслугах под чужими персональными данными и оформлял кредиты. Полученные преступным путем средства он выводил на свои счета», — сообщили в полиции.
От его действий пострадали четверо жителей ХМАО, еще шесть человек оказались жителями другого региона. В отношении хакера возбудили два уголовных дела по статье о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Самая суровая санкция за обе эти статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начала распространяться новая схема кражи денег интернет-мошенниками. Югорчанам начали приходить СМС-сообщения, в которых написано, что правительство якобы выпустило распоряжение об удержании части зарплаты для поддержки СВО.
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